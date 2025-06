Alleanza Giovanile Dicomano: Nuovi Acquisti per una Stagione di Promozione Ambiziosa

L’Alleanza Giovanile Dicomano si prepara ad affrontare con ambizione una stagione che si preannuncia di fuoco. Quest’anno, la società del presidente David Caramelli si è mossa per tempo sul mercato, procedendo in maniera capillare, inserendo reparto per reparto giocatori esperti, selezionati dal riconfermato allenatore Niccolò Diotaiuti, che è anche responsabile unico dell’area tecnica. La società ha voluto rinforzare la spina dorsale della squadra con elementi che conoscano la pressione che c’è durante una stagione impegnativa come questa di Promozione, al fine di raggiungere la salvezza per tempo, senza dover rischiare come nella precedente stagione.

Quali sono i nuovi giocatori?"Al riconfermato portiere di categoria, Maionchi, un numero uno che infonde sicurezza all’intero reparto arretrato – spiega Diotaiuti –, abbiamo aggiunto dodici giocatori: il portiere Pietro Nardoni (San Godenzo), i difensori Lombardi (Fiesole), Vignozzi (Affrico) e Albani (dalla Juniores). A centrocampo, ci siamo accordati con Somigli (Rufina), Gianassi (Settignanese), Salvadori (Pontassieve). Invece in attacco, abbiamo aggiunto Centrone (Affrico), Campagna (San Piero Sieve), Alivernini (Gallianese) e Paggetti (torna dal San Clemente), più Ceratti (dalla Juniores)".

Invece, i giocatori riconfermati?"I difensori Castri, Pruneti, Pecorai, Bacocci, Masi, Cosi, i centrocampisti Pierattini, Valoriani, Caramelli, mentre in attacco sono rimasti Zepponi e Samuele Nardoni".

Sul suo taccuino ci sono altri due nomi in arrivo: chi sono?"Una quota per la difesa, più Tommaso Carlucci (2006), un centrocampista che proviene dal Figline".

In definitiva, è un Dicomano rimodellato, che non ha lasciato nulla al caso verso un campionato decisamente più difficile.

Giovanni Puleri