Allenatori. Baldini e Bucchi per Spal e Arezzo

Cristian Bucchi è il nuovo allenatore dell’Arezzo, Francesco Bandini della Spal. È stato un inizio di settimana turbolento per gli allenatori del girone B. Nel giro di 24 ore prima è stato esonerato in Toscana l’ex allenatore del Rimini, Emanuele Troise, e a Ferrara l’ex Ravenna, Andrea Dossena. Fatali gli ultimi risultati sul campo, seppur con posizioni di classifica decisamente differenti con l’Arezzo che viaggia in alta quota e la Spal in piena zona salvezza. Dopo qualche ora di riflessione i due club hanno scelto i sostituti. L’esperienza di Bucchi per la panchina dell’Arezzo che, dopo un mercato di riparazione ricco, punta a scalare qualche posizione in classifica. Mentre la Spal ha puntato su Baldini, sammarinese d’adozione. Con lui a Ferrara anche il suo secondo storico Luciano Mularoni, sammarinese doc e suo vice in ogni nuova avventura.