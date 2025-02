AlleNatori di calcio, rinnovate le cariche. Mister al comando

L’Associazione allenatori calcio di Pesaro Urbino (Aiac) ha rinnovato il consiglio direttivo (foto). Alla presidenza è stato designato Marco Lazzari al posto di Sergio Antonazzo, vicepresidente Antonio Scocchera, segretario Matteo Luzzi, Paolo Laddomada referente calcio femminile, Bruno Pezzullo referente per calcio a 5, Vittorio Solomita per la componente Aipac, Gianluca Segarelli e Roberto Ginesi consiglieri. Restano come collaboratori (fortemente voluti dal neo presidente): Sergio Antonazzo, Alberto Zaffini e Graziano Bacchiocchi.

Nell’ultima riunione del nuovo consiglio direttivo che si è svolta martedì scorso ai Tre Ponti Fano e in occasione del corso di allenatori qualifica Uefa C, ha partecipato anche del presidente Nazionale Aiac Onlus, Marcello Mancini. L’obiettivo è aumentare il numero di associati attraverso corsi di aggiornamento, viaggi studio in società professionistiche, eventi sportivi e workshop con tematiche socio sanitarie, tecniche.

Al termine del direttivo tutto il nuovo staff si è presentato ai corsisti, informando i partecipanti della importanza di essere membri effettivi di una associazione cosi importante e che ha tutelato con tante proposte la figura dell’allenatore. Per essere sempre aggiornati sulle iniziative Aiac sono aperti i canali social ufficiali sia Facebook che istagram entrambe con il nome Aiac Pesaro Urbino.

am. pi.