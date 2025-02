Allenatori. Oddo nuovo mister del Milan Futuro

Era sulla gratticola da settimane, se non da mesi. Perché il suo Milan Futuro con la serie C, a guardarci bene, non ha mai preso confidenza. Così, i rossoneri hanno deciso di esonerare Daniele Bonera e nella giornata di ieri hanno già dato il via libera al sostituto. Si tratta di Massimo Oddo, un altro ex rossonero. Nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra serie A, serie B e serie C. A lui il compito di trascinare il Milan Futuro lontano dalla zona pericolosissima della classifica. Con 22 punti messi insieme in 28 gare, la seconda squadra del Milan occupa il terz’ultimo posto in classifica davanti a Legnago e Sestri Levante distanti rispettivamente appena tre e due punti. Situazione pericolosissima.