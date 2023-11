Allenatori. Tavullia esonera Carta. Bolzan lascia San Giusto

La Sangiustese, penultima del campionato di Eccellenza, ha sollevato dall’incarico l’allenatore Dario Bolzan. Scendendo in Prima categoria l’Athletico Tavullia ha esonerato il trainer Carta. "Ringrazio la società e soprattutto Enrico Foschi e la squadra – fa sapere mister Carta – è stato comunque un anno e mezzo splendido con il raggiungimento di una finale playoff e ora la squadra nei playoff. Purtroppo non è bastato". Il Casinina ha sostituito mister Giacomini con l’esperto Gerry Romani. Nel frattempo sono iniziate anche le trattative per il mercato invernale che riserverà colpi interessanti per le squadre dilettanti.