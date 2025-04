Allerta meteo. Rinviata Grosseto-Montevarchi

Arezzo, 16 aprile 2025 – La partita tra Grosseto e Aquila Montevarchi, valida per la 32ª giornata del Girone E di Serie D e in programma domani giovedì 17 aprile allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, è stata rinviata a causa dell’allerta arancione per vento. La decisione è arrivata dopo il bollettino emesso oggi dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile della Regione Toscana, che per ha previsto forti raffiche dalle 00 alle 16.00 del giorno successivo. Considerate alcune criticità della copertura dello stadio grossetano, il dirigente del settore Sviluppo Ambientale e Servizio Protezione Civile del Comune di Grosseto, architetto Domenico Melone, ha disposto l’inibizione all’uso dell’impianto per l’intera giornata di giovedì 17 aprile. La gara, molto attesa sia per la rivalità tra le due squadre che per le rispettive lotte in classifica – salvezza per il Montevarchi, playoff per il Grosseto – verrà ora riprogrammata. La Lega Nazionale Dilettanti comunicherà a breve la nuova data.