All’Helvia Recina c’è l’Ancona. Maceratese, una sfida da non fallire e una classifica da migliorare

Ritorna alle 15 il derby con l’Ancona e per la Maceratese è più di un esame. I biancorossi sul proprio campo sono chiamati a muovere la classifica, ma devono fare i conti con un avversario di assoluto valore e che in trasferta ha raccolto 10 punti segnando 6 gol e subendone 3. L’allenatore Possanzini fa forza sulle sue idee e non modifica il sistema di gioco pur cambiando spesso e volentieri gli interpreti. La squadra di casa è portata a giocare all’attacco ma occorre stare attenti perché o un errore del singolo o del reparto o qualche ripartenza hanno fatto sì che la Maceratese abbia subito finora 10 gol a fronte dei 9 realizzati. La Maceratese non conosce mezze misure: o vince o perde e infatti in 8 partite non ha mai pareggiato. Oggi contro l’Ancona il tecnico non disporrà di De Angelis, un giocatore che garantisce un maggior equilibrio in una squadra sbilanciata avanti. Servirà una prestazione super perché l’Ancona abbina qualità fisiche a quelle tecniche e non per niente occupa la seconda posizione in classifica. Con questa gara si chiude il mese di ottobre che ha proposto alla Maceratese formazioni d’alta classifica: i biancorossi sono rimasti a mani vuote contro Terano e Notaresco in trasferta mentre hanno ottenuto il massimo contro L’Aquila nel match disputato in casa. La squadra di Possanzini proverà a concedere il bis ma servirà una prestazione di sacrificio perché tutti dovranno dare una mano a coprire gli spazi, a tornare indietro in quanto l’Ancona ha diverse soluzioni a disposizione.

Oggi i botteghini dello stadio saranno aperti solo per i tifosi locali, ciò grazie ai colloqui intercorsi tra il presidente Alberto Crocioni e i rappresentanti della Questura di Macerata. Fino a ieri erano stati venduti quasi 1.700 biglietti. Non solo, sarà aperta la gradinata che torna accessibile al pubblico dopo diversi anni, così saranno messi a disposizione altri 500 posti restituendo all’Helvia Recina una delle sue cornici più suggestive. Oggi è stata indetta la Giornata biancorossa e la società coglie l’occasione per presentare i giovani dei vivaio dagli Allievi in giù insieme con gli amici della Cluentina per una passerella speciale sul prato dell’Helvia Recina.