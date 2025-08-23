Allievi 2009 - Manifestazione organizzata dalla Settignanese. Scatta il Torneo Rocco con Pisa-Carrarese

Inizia oggi il 46° Torneo Internazionale Nereo Rocco riservato alla categoria Allievi 2009, organizzato dalla Settignanese. Una manifestazione che fa parte della storia del calcio toscano e di grande rilevanza nel palcoscenico italiano che quest’anno, però, avrà un velo di tristezza, considerato che nei giorni scorsi è morto Bruno Rocco. Il primo dei due figli (Tito, il secondo) del Paron aveva 85 anni ed era rimasto legato al mondo del pallone e sarà ricordato prima della sfida che vedrà in campo il Milan, ’la’ squdra di Nereo Rocco.

Il prestigioso trofeo vede la presenza di 16 squadre di valore (tre straniere) suddivise in quattro raggruppamenti: Girone A con Fiorentina, Spezia, Pontedera e Scandicci; Girone B con Monza, Empoli, Affrico e Partizan Belgrado (Serbia); Girone C con Milan, Vejle Bk (Danimarca), Sassuolo e Settignanese; Girone D con Carrarese, Pisa, Sangiovannese e Sturm Graz (Austria). La prima di ogni girone si qualifica per le semifinali.

Oggi sono in programma le seguenti partite: stadio Ferruccio Valcareggi della Settignanese ore 17 Pisa-Carrarese, calcio di inizio di Maurizio Francini presidente Ctf Coverciano; ore 18,30 Settignanese-Sassuolo, calcio di inizio di Domenico Iuliano dirigente sportivo; ore 20 Fiorentina-Pontedera, calcio di inizio di Paolo Mangini presidente Comitato Toscana Figc-Lnd; ore 21,30 Milan-Vejle Bk Danimarca, calcio di inizio di Letizia Perini assessore sport di Firenze. In campo oggi anche all’impianto I Ponti a Bagno a Ripoli: ore 16,30 Empoli-Affrico, ore 18 Spezia-Scandicci, ore 19,30 Sturm Graz-Sangiovannese, ore 21 Monza (campione in carica) - Partizan Belgrado calcio di inizio dell’assessore politiche giovanili di Bagno a Ripoli Corso Petruzzi. La fase eliminatoria si giocherò, dunque, da oggi a lunedì. Semifinali e finali allo stadio Valcareggi della Settignanese martedì 26 e mercoledì 27 agosto con inizio alle 19,30.

Al torneo sono abbinati gli importanti premi nazionali Nereo Rocco che verranno consegnati martedì 9 settembre alle 18,30 al Centro Tecnico di Coverciano.

Francesco Querusti