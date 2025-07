Allievi 2009. Memorial Belardi show. Dominio della Floria

Un successo di pubblico, entusiasmo e sana competizione i tornei organizzati dalla Floria sul finale della stagione. Il 1° Memorial Massimo Belardi, dedicato alla categoria Allievi 2009, se lo aggiudica proprio la Floria. Nella finalissima contro il Terranuova, un autogol degli ospiti nei primi minuti spiana la strada a Fibbi e compagni che si impongono poi con un definitivo tre a zero grazie alla doppietta di Martini. Soddisfazione anche per i Giovanissimi 2010 che con Antonio Benevento in panchina si ritrovano a disputare tante partite a giugno, tra cui la finale del Torneo Bartoloni sul campo Grazzini, uscendo vincitrice con le reti di Giglietti e Magnolfi. Emozioni per le premiazioni finali, con l’infortunato capitano per l’occasione Tito Massetani che alza la coppa consegnata dal figlio Andrea Bartoloni.

"E’ stato sicuramente un finale di stagione molto positivo - racconta il direttore sportivo Matteo Chiapponi - per la crescita sia nei campionati di categoria che nei Tornei provinciali e regionali. Quello che ci inorgoglisce di più è la maturazione dei ragazzi, dal punto di vista umano, fisico e tecnico negli anni della mia gestione. Una grande soddisfazione, che voglio condividere con i miei collaboratori, Lorenzo Pompili e il direttore generale Matteo Ermini, senza dimenticare il vicepresidente Daniele Ballerini, che incarna il concetto di presenza positiva all’interno del gruppo di lavoro. Ora non ci accontentiamo, anzi ci presentiamo ai nastri di partenza della nuova stagione con ambizione e la voglia di alzare il livello di tutti i nostri tesserati".

Anche per i più piccoli i tornei organizzati dalla Floria sono sinonimo di professionalità, organizzazione. Tanti applausi e tante medaglie per tutti i bambini partecipanti al Torneo Bianchi (2014), Grazzini (2015) e Biancoceleste (2018/19). Proprio la famiglia Grazzini ha avuto il piacere di premiare i pulcini della Floria, vincitori per la prima volta nelle edizioni dedicate alla Scuola Calcio. Una Scuola Calcio Elite che si conferma e si presenta ai nastri di partenza con istruttori preparati, numeri invidiabili e la massima cura e attenzione per la crescita di ogni piccolo atleta.

Francesco Querusti