Allievi arancioni al via

Col mese di settembre che sta giungendo alla sua conclusione, tutti i campionati giovanili sono ormai prossimi a prendere il via. In casa Pistoiese, la formazione Under 17, impegnata negli Allievi Regionali e guidata da Elmar Manfredi, ha pareggiato 1-1 contro la Pontremolese. Un buon esordio nonostante un po’ di rammarico, come sottolineato all’allenatore: "Era un match alla nostra portata - ha detto Manfredi - e sarebbe stato bello iniziare con tre punti. Non è stata un’estate semplice perché abbiamo avuto diversi infortuni che ci hanno rallentato durante la preparazione. Il gruppo è molto valido, tanti ragazzi lo scorso anno hanno affrontato un campionato da ‘sotto età’ arrivando secondi e guadagnando il ripescaggio in categoria regionale. Proprio per questo abbiamo deciso di confermare buona parte dei giocatori, aggiungendo sette elementi per alzare il tasso tecnico e permetterci di lottare per i piani alti della classifica". Manfredi ha poi raccontato come il passaggio dalla categoria provinciale a quella regionale non sia da sottovalutare: "Cambia l’aspetto mentale e di approccio alla partita, perché tutte le avversarie sono di ottimo livello. È molto importante anche la parte atletica e quindi il lavoro che viene fatto in settimana. Sicuramente le tante conferme, tra cui la mia, ci consentono di partire da una buona base e di dare continuità al percorso iniziato oltre un anno fa".

Il 4 ottobre inizierà anche il cammino della formazione Under 16 nel campionato Allievi Provinciali. Una stagione di grandi cambiamenti per i giovani arancioni guidati da Mauro Di Bari, che non ha nascosto la grande voglia di iniziare e di cimentarsi nel nuovo campionato: "Il primo settembre abbiamo iniziato il ritiro con oltre venti ragazzi nuovi e quindi un periodo d’ambientamento sarà necessario per tutti – ha confermato Di Bari -. Sono però convinto di avere tra le mani un gruppo con qualità e soprattutto grande ambizione, che è fondamentale. Intanto dovremo trovare l’amalgama all’interno dello spogliatoio e, da parte mia e degli altri membri dello staff, sarà importante far crescere i ragazzi anche e soprattutto fuori dal campo. Prima che calciatori i ragazzi dovranno diventare rispettosi delle regole e degli avversari e questo aspetto è prioritario". Sarà fondamentale anche far capire il peso di indossare una maglia come quella della Pistoiese. "Non dobbiamo mai dimenticarci quali sono i colori che difendiamo - ha ricordato Mauro Di Bari -. Quella arancione è una casacca pesante, non come le altre, e noi abbiamo una grande responsabilità nel poterla indossare ogni settimana. Abbiamo il dovere di lottare con tutte le nostre forze per portare il più in alto possibile la maglia della Pistoiese. Per me è il secondo anno qui e sono orgoglioso di sedermi ancora su una panchina importante come questa". Sia Manfredi che Di Bari la pensano allo stesso modo sulla nuova gestione societaria e sul presidente Sergio Iorio: "Abbiamo un progetto ambizioso - hanno sottolineato entrambi- e una struttura da categoria superiore: fare calcio così è un sogno per tutti noi".

Michele Flori