Allievi regionali A segno Tommaso Ferri su rigore. Meritata vittoria degli azzurrini in casa della Margine Coperta

Margine Coperta

0

Lunigiana Pontremolese

1

MARGINE COPERTA: Natali, Barducci (76’ Morina), Campochiaro, Paoli (59’ Pasquinelli), Incerpi, Puccinelli Gianmarco, Aboulmachail, Aileti, Esposito, Puccinelli Romano (46’Mateiu Rares), Passeri (46’ Spinelli-76’ Dani). All. Ferro.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Ghiselli, D’Aleo, Guelfi, Bernieri, Ouechtati Nabil (59’ Felici), Necchi Ghiri, Ferri Tommaso, Matellini, Lucchini (69’ Ferri Enrico), Netipanyi Thiago (69’ Bui), Di Santo. A disp. Lombardi, Carnesecca, Pezzoni. All. Chelotti.

Arbitro: Innocenti di Lucca.

Marcatori: 21’ (rig.) Tommaso Ferri.

MARGINE COPERTA – Meritata vittoria degli Allievi regionali della LuPo che hanno espugnato il ’Renzo Brizzi’ di Margine Coperta, a due passi da Montecatini. Diciamolo subito, ha vinto la squadra più ordinata, anche se un po’ meno in fase conclusiva, ma serena e meglio schierata; ha vinto giustamente la squadra di Giorgio Chelotti. Ora la LuPo, con questa vittoria, viaggia a braccetto con il Lido di Camaiore sul quinto predellino della classifica con un bottino di 27 punti. Gli azzurrini dopo un evidente calcio di rigore negato al minuto 19’ per un evidente tocco di mano di un difensore biancorossonero, dopo centoventi secondi usufruiscono della massima punizione per un altro colpo galeotto di mano. Dal dischetto si presenta Tommaso Ferri che affonda la rete della vittoria. Un successo che solo per la troppa precipitazione e la mira sbagliata degli avanti azzurrini non è stato con un punteggio più largo.

Ebal.