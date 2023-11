Allievi regionali. Fortis, prova di forza contro lo Zenith

Gli Allievi regionali gironi B, C e D, sono scesi in campo il 1° novembre impegnati nella nona giornata. Nel girone C frena ancora la Pistoiese, fermata sul pari dal Rinascita Doccia; ne approfitta la Fortis Juventus che grazie al successo per 3-0 in casa dello Zenith Prato (gol di De Simone, Belli e Salamone) riesce ad agganciarla in vetta. Vince il Lido di Camaiore, pari per Csl Prato e Academy Porcari.

Nel girone B continua a fare bottino pieno la capolista Venturina, che s’impone 1-0 in casa sulla Bellaria Cappuccini grazie al gol di Novembrini nel finale. Torna al successo il Fucecchio (3-0 col Pisa Ovest) e blitz del Calci a Grosseto: 2-0 firmato Di Dario e Barsacchi.

Nel girone D delle sei capolista vincono Arezzo Academy (4-0 al Monteriggioni), Sangiovannese (3-1 a Levane) e Valentino Mazzola (3-2 alla Sinalunghese); cadono invece Aquila Montevarchi, Casentino e San Donato Tavarnelle per mano rispettivamente di Olmoponte, Figline e San Miniato. Un campionato molto equilibrato e con ottime squadre in campo.