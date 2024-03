Allievi regionali: le sfide in programma. Il Maliseti a casa dei Giovani Via Nova

Devono iniziare a guardarsi le spalle Maliseti Seano e Zenith Prato nel campionato Allievi regionali. Le pratesi sono infatti in una posizione di metà classifica ma le rivali per la salvezza stanno iniziando ad avvicinarsi. Diventano così importanti le sfide in programma stamani, alle 10.45. La Zenith Prato sfiderà proprio una delle rivali per restare in categoria: al Chiavacci arriva l’Atletica Castello, staccata di cinque lunghezze dai bluamaranto. Gara più complicata per il Maliseti Seano che va a fare visita ai Giovani Via Nova. È la sesta forza del girone C, in piena lotta con Lido Camaiore e Fortis Juventus per un posto in Coppa Toscana. A proposito di post season, chi sembra essere già quasi certa di approdare in Coppa Toscana è la truppa del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, terza, attesa stamani alle 11 dalla sfida al Rossi contro il Quarrata Olimpia. La classifica parla in favore dei biancazzurri, che però non hanno chance di rientrare sulla capolista Pistoiese, avvantaggiata di dieci lunghezze.