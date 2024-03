Allo Speroni. Pro Patria, tre punti d’oro nella corsa salvezza

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Carlo Speroni tra Pro Patria e Pro Vercelli è la prima a tornare alla vittoria dopo quattro turni, colpendo l’avversario per due volte a freddo. In questa grande classica che è anche uno scontro diretto tra due squadre ravvicinate in classifica con le bianche casacche avanti di 3 lunghezze rispetto ai tigrotti, i due tecnici non rinunciano alla propria identità con i padroni di casa che ripropongono il 3-4-2-1 e gli ospiti il 4-3-3. A rompere il ghiaccio sono subito i bustocchi al 2’ con il gran diagonale preciso di Castelli, su assist intelligente di Saporetti con Mastrantonio che non può far nulla. Il vantaggio galvanizza la Pro Patria con lo spunto di Curatolo che costa già in avvio di gara, il giallo a Sarsi Puttini. Ancora al 5’ pericolosa la squadra di casa con il sinistro di Pitou però fuori. Castelli è ispirato e al 10’ prova un colpo di testa con mira imprecisa.

Due minuti dopo Castelli riprova il diagonale ma il portiere ospite stavolta riesce interviene mentre per la Pro Vercelli arriva poi un altro brivido sul rasoterra di Curatolo fuori di un soffio. Le bianche casacche dopo un tiro di Haoudi centrale al quarto d’ora ci riprovano al 26’ con Pannitteri, ma il suo sinistro termina alto sulla traversa e la frazione sotto la pioggia battente finisce con il parziale di 1 a 0. Nel secondo tempo passano solo 32’ secondi dall’inizio e i tigrotti raddoppiano: filtrante di Nicco e Castelli scavalca con un tocco sotto il portiere avversario per il decimo sigillo in campionato. La Pro Vercelli di nuovo sorpresa fatica, gli strappi di Pitou lasciano il segno. Al 9’ ancora un destro di Curatolo va a lato di poco. Gli ospiti segnano troppo tardi, a 8’ dal termine dell’incontro, con il colpo di testa di Petrella che finisce nell’angolino.

Luca Di Falco