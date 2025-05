Allo stadio Bozzi sfuma il sogno della Virtus Chianciano. La Coppa Toscana di Terza categoria va ai pratesi

Amaro epilogo dal dischetto per la Virtus Chianciano, nella finale regionale della Coppa di Terza categoria. La formazione termale, allo stadio Gino Bozzi, è stata superata ai calci di rigore dai pratesi della Fil3 Eureka 2016, che si aggiudicano dunque il trofeo. Tre a tre il verdetto al termine dei 120 minuti, compresi i supplementari, e poi il crudele meccanismo dei rigori. Splendido il sostegno dei tifosi della Virtus Chianciano, che hanno colorato di viola gli spalti delle Due Strade, cercando fino all’ultimo di spingere la compagine di mister Zamperini, chiamata al bis dopo l’affermazione centrata a livello provinciale. Gli esiti numerici avversi del match decisivo, non impedisco alla Virtus Chianciano di procedere a testa alta nel cammino. "È stata una finale piena di emozioni – spiega per la Virtus Chianciano il ds Andrea Mazzuoli – una gara dove siamo stati in vantaggio per ben tre volte, l’ultima a soli cinque minuti dal termine dei supplementari. Purtroppo, i calci di rigore restano una lotteria e stavolta la sorte non è stata dalla nostra". Aggiunge Mazzuoli: "Da direttore sportivo, però, desidero esprimere tutto il mio orgoglio per il cammino della squadra, ma soprattutto per l’impegno, la dedizione e lo spirito con cui i ragazzi hanno affrontato questa finale di stagione. Sono riusciti a riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi e questo per noi vale quanto un trofeo, se non di più". Archiviato l’atto conclusivo di Coppa, in casa Virtus Chianciano tengono banco i ringraziamenti e i temi del domani: "Un ringraziamento va a mister Zamperini – dice il ds – per la professionalità e per il lavoro svolto. La società ha grandi ambizioni: ora ci aspetta il compito di rimboccarci le maniche, lavorare con determinazione e puntare a migliorarci costantemente, con la speranza – conclude Mazzuoli – di toglierci tante soddisfazioni in futuro". Ora è quindi il momento di guardare avanti, per una Virtus Chianciano chiamata ancora a un ruolo da protagonista.

Paolo Bartalini