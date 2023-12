Allo stadio Comunale di Ponsacco. Mobilieri, punto d’oro. Italiano riaccende la luce

MOBILIERI PONSACCO

2

TAU CALCIO

2

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Italiano (43’st Milli), Bardini. Hanxari (1’st Fischer), Panattoni, Nieri, Milani, Grea, Nannetti (1’st Matteoli), Regoli De Vito. A disp. All. Bozzi.

Tau Calcio: Di Biaggo, Zini, Bernardini. Alessio, Bruzzo, Manetti, Meucci, Noccioli (16’st Capparella), Bruno(9’st Malva). Andolfi, Vellutini (23’st Quilici). A disp. All. Venturi.

Arbitro: Dorillo di Torino (Gelli-Sciolti).

Marcatori: 3’ pt Manetti, 27’pt Andolfi, 4’st Grea., 27’st Italiano.

Note: amm:Vellutini, Matteoli, Zini, Milli, Espulso Nieri doppio giallo. Angoli: 4 a 6; Rec. 2’ pt – 4’st. Spettatori 200.

Partita double face e ricca di imprevisti quella giocata al Comunale fra i rossoblù di Bozzi e gli amaranto di Venturi terminata in un pareggio rocambolesco per l’avvicendarsi delle segnature, ma tutto sommato apprezzabile e giusta nella divisione della posta. I rischi maggiori della gara erano sopratutto per i Mobilieri che dovevano far fronte a una classifica molti deficitaria, mentre per il Tau la corsa e indirizzata verso i possibili play off. E la partenza degli ospiti è stata bruciante con appena il tempo di notare un Ponsacco rivisto ed impostato col 3 4 1 2 dove esordiva il neo acquisto Italiano, contro un Tau impostato 4 3 3 molto arrembante. E al 3’ Manetti apriva le marcature sfuggendo sulla destra e centrando l’angolo di Fontanelli. Inizio da brividi e proiezione ancora più delicata per i rossoblù quando Andolfi al 27 raddoppiava. Un minimo di reazione si aveva con un tiro di Italiano al 34’ ed una occasione sfumata per offside a Panattoni al 36. Capovolta la ripresa,e l’ingresso di Fisher e Matteoli, scombinano il Tau Calcio che arretra all’incalzare del Ponsacco, e Grea al 4’ riapre la partita ricamando una punizione parabolica che sorprende Di Biagio. Ma è una ponsacco molto diverso dalla prima frazione piu deciso e pronto su ogni palla togliendo respiro e gioco agli avversari. E il pareggio arriva con un incursione di Nieri che al 27’ perfora la difesa avversaria scarica in porta respinge il palo e Italiano gonfia la rete, e riapre le speranze del futuro dei rossoblù.

Luciano Lombardi