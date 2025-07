Allo STADIO TENTI. Domani si parte coi test atletici. Preraduno al via

Le vacanze sono già un ricordo per i calciatori e lo staff amaranto. Nella giornata di domani, infatti, è in programma il raduno dell’Arezzo per iniziare ufficialmente la preparazione in vista del prossimo campionato di serie C. Allo stadio di atletica "Enzo Tenti", i calciatori convocati per il raduno effettueranno i consueti test atletici, poi ci sarà lo spostamento a Rigutino per il primo allenamento sul campo. La prima settimana di preparazione si svolgerà proprio al campo sportivo "Giusy Conti" di Rigutino fino a domenica 13 luglio. Lunedì 14, infatti, il gruppo partirà alla volta del Trentino per raggiungere la località di Storo, sede del centro sportivo dove si alleneranno gli amaranto. Storo è in provincia di Trento, nella valle del Chiese, a circa 409 metri sul livello del mare: qui, il tecnico Bucchi, lo staff e il gruppo squadra rimarranno fino a domenica 27 luglio, per poi fare ritorno in città.

La società non ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per il preraduno di domani, ma con ogni probabilità dovranno rispondere all’appello tutti i calciatori attualmente sotto contratto, compresi, dunque, coloro che sono rientrati dai prestiti e non hanno ancora trovato sistemazione. Settembrini e Del Fabro non sono stati convocati per il raduno e quindi si alterneranno a parte in attesa di trovare una collocazione.