Alma, ecco lo 0-3 e la multa di 500 euro. Alessandrini: "Una fine che mi rattrista"

Marco Alessandrini, 70 anni, è il tecnico che ha vissuto più stagioni all’Alma Juventus Fano negli ultimi trent’anni. Mister, che ricordi ha dei suoi anni all’Alma?

"Ho iniziato negli anni Novanta quando c’era allora Guidolin in prima squadra ed io allenavo il settore giovanile con la squadra degli Allievi nazionali che era un campionato di tutto rispetto. Poi due anni in Serie D culminati nel 2016 con il ripescaggio in C2. E ancora nel 2019/20 con il salvataggio dell’Alma in serie C vincendo il playout contro il Ravenna. Sono stati campionati straordinari, perché all’epoca si era ricreato, anche col concorso dei giocatori, un ambiente pieno di entusiasmo e di gioia, con tanta gente che veniva alla partita per festeggiare i colori granata".

Adesso è tutta un’altra musica, purtroppo…

"Dispiace, ma non posso aggiungere di più perché non conosco le dinamiche di questi ultimi tempi...".

Diciamo che il clima oggi intorno all’Alma Juventus non è dei migliori.

"Io posso dire di aver vissuto a Fano anni importanti e belli per chi fa questo mestiere. Anche per il rapporto che si era venuto a creare con la città. Ho sentito tantissimo l’affetto che mi hanno sempre dimostrato i tifosi granata, anche quando poi le strade si sono divise".

Per l’Alma è arrivato il primo 0-3 per non essere scesa in campo, e in più 500 euro di multa: si va verso la scomparsa, cosa ne pensa?

"Una fine che mi amareggia tantissimo perché io, Alessandrini, ho fatto parte di una storia che è stata fatta anche da tantissimi campioni, penso ad allenatori e giocatori importanti, per cui sono orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia".

Sarebbe infatti un peccato se l’Alma dovesse scomparire…

"Io penso che il Fano non meriti di scomparire e con esso la sua lunga storia. Penso che faccia male soprattutto ai tifosi di vecchia data. Voglio credere che ci si trovi in un momento di grande difficoltà. Anche nel calcio, come in altri sport e in altre situazioni, ci sono dei cicli, di alti e bassi, per cui dispiace a tutti che oggi l’Alma si trovi in un momento così negativo. Bisogna armarsi di pazienza e cominciare a ripartire, dal basso per poi salire, pian piano, più in alto. È già successo a diversi".

Qual è il suo augurio?

"L’augurio che posso fare è che questo blasone torni a primeggiare come quando c’ero io".

Silvano Clappis