Alma, fanesi sotto scorta a Villa San Martino

Ci sarà un pullman di tifosi "Fanesi", mentre anche i Panthers si stanno organizzando per essere presenti al debutto ufficiale dell’Alma Fano in Promozione sabato alle 16 a Pesaro con la formazione granata che affronterà il Villa San Martino nella gara eliminatoria di Coppa Italia. La presenza dunque di un centinaio di tifosi organizzati e di qualche altra decina di sportivi fanesi ha fatto scattare un piano preventivo di sicurezza da parte delle forze dell’ordine, considerato che l’impianto sportivo di Villa San Martino di Pesaro è inadeguato ad ospitare così tanti sostenitori della società ospite.

Un problema questo che poi si riproporrà per tutto il campionato, quando l’Alma Fano dovrà giocare in trasferta su campi inadatti a contenere 100 o 200 chiassosi tifosi granata che già si stanno preparando, dopo un anno di astinenza, ad essere sempre presenti ad ogni partita del Fano in Promozione.

Nell’incontro svoltosi ieri mattina alla Questura di Pesaro, le forze dell’ordine hanno deciso di far disputare ugualmente la gara nel campo di Villa San Martino (anche se in precedenza si era ventilato un eventuale spostamento verso un altro impianto pesarese) e di concentrare tutti i tifosi fanesi sul lato nord dell’impianto sportivo, in pratica lungo via Niccolò Paganini, mentre gli spettatori locali potranno sistemarsi dietro le porte o in altre zone. Inoltre, sempre ai fini della sicurezza pubblica e per evitare ogni genere di incidenti lungo il tragitto, le forze dell’ordine hanno deciso di scortare i tifosi dei club granata fin dalla partenza da Fano.

Verrà dunque organizzata una carovana con pullman e auto che verrà scortata dalla polizia dal luogo del raduno di Fano fino al campo sportivo di Villa San Martino. Questo anche per evitare eventuali contatti con tifosi della Vis Pesaro, nel caso in cui qualche esagitato supporter biancorosso avesse l’intenzione di infastidire il gruppo fanese.

Al di là della partita di sabato, valevole per la Coppa Italia che non è certamente un obiettivo prioritario del club granata e che nonostante ciò vedrà comunque lo spostamento di qualche centinaio di fanesi, il problema dei tifosi granata in trasferta si pone specie se l’Alma dovesse fin da subito recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Promozione. Se dovesse, insomma, salire l’entusiasmo degli sportivi e di una città intera intorno a questa squadra, si dovrà tener presente che ad ogni trasferta si sposteranno centinaia di tifosi.

