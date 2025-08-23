Alma Fano. Oggi test a Montecchio, Omiccioli ritrova bomber Sartori

L’Alma Fano si allena questo pomeriggio alle 15,30 a Montecchio affrontando la squadra di casa del K-Sport Montecchio militante in Eccellenza. Si avvicina a grandi passi il momento dell’inizio ufficiale della stagione agonistica – per l’Alma sarà sabato 30 agosto – e dunque la partitella di oggi servirà ai due mister, Stefano Protti e Mirco Omiccioli, per fare un primo bilancio di questo periodo di preparazione.

Il tecnico granata ha diversi giocatori acciaccati per cui ha deciso di non rischiarli, a cominciare dal capitano Andrea Omiccioli che continua a portarsi dietro un fastidioso problema al polpaccio sinistro. "Non avrò mio figlio Andrea, – dice l’allenatore fanese – come pure terrò a riposo Gucci, Pierpaoli e Saponaro che hanno tutti qualche problema, mentre è probabile che farò giocare per qualche minuto Sartori. Peccato perché sono assenze di particolare conto".

Insomma non sarà un’Alma Fano al completo quella di oggi pomeriggio contro il Montecchio, ma il gruppo è talmente numeroso e la qualità piuttosto alta che mister Omiccioli ha la possibilità di fare scelte e vedere all’opera altri elementi interessanti. L’assenza di Saponaro, uscito nell’amichevole con l’Urbania per una lieve sublussazione alla spalla destra (il medico Augusto Sanchioni, dopo gli esami radiografici, ha escluso fratture e sta monitorando la situazione), darà modo a mister Omiccioli di sperimentale al centro della difesa la coppia Fontana-Giacomelli, con i due che hanno già giocato assieme in questo ruolo nel Sant’Orso, mentre sulle fasce potrebbero essere impiegati Scarlatti e Incerti.

Davanti la novità sarà rappresentata dal nuovo esordio in maglia granata di Matteo Sartori, destinato in campionato a fare coppia con Niccolò Gucci (foto). Il trentaquattrenne cattolichino avrà come spalle nel reparto offensivo l’esterno Sabattini e la punta Zaccardo (2007) oltre che l’attaccante Arpaia (2006), entrambi visti per la prima volta contro l’Urbania. Come pure potrebbero vedersi in campo Daniel Rovinelli ed Enrico Cecchini, ultimi arrivati ad ingrossare le fila dei gruppo granata.

"Nessuno vuole più andare via una volta arrivato qui – conferma mister Omiccioli (foto in basso) a questo proposito – per cui vedremo di trovare una soluzione per tenere questi ragazzi. Certamente hanno più possibilità di crescita qui da noi che in un’altra squadra di Prima Categoria o della stessa Promozione".

Silvano Clappis