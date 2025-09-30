Alma Fano. Omiccioli: "E’ andata bene, paghiamo i nostri errori»

Sul filo del rasoio l’Alma Fano evita una sconfitta contro la matricola Nuva Real Metauro che avrebbe aperto i primi interrogativi – sarebbe infatti stata la seconda consecutiva in appena quattro partite – sulla reale capacità di questa squadra di affrontare un campionato come quello di Promozione che esprime valori e contenuti affatto trascurabili. Alla fine non si è perso e questo è il dato più importante emerso dal campo domenica al Mancini. Al gol in contropiede di Bracci a 5 minuti dalla fine del secondo tempo regolamentare ha risposto la rete di Pierpaoli in pieno recupero. "Ci è andata bene che poi non l’abbiamo persa", conferma lo stesso mister Mirco Omiccioli. Che poi fa una disamina della gara: "Paghiamo caro certi errori. Se guardiamo che nel secondo tempo stavamo spingendo, si poteva pensare anche di vincere. Con Pierpaoli avevamo pure sfiorato il gol. Se lo faceva si apriva tutta un’altra partita. Invece questo errore in uscita ci ha condizionato, poteva essere una mazzata per noi, invece siamo stati bravi a reagire, e questo è un dato importante che dobbiamo considerare". Il tecnico fanese è più realista… del re. "Oggi come oggi la squadra è questa e sta facendo quello che può". Il riferimento chiaro è alle assenze che senza dubbio pesano e al fatto che si è allestita una squadra completamente nuova.

"Dello scorso anno in campo c’erano solo mio figlio Andrea e Sabbatini – aggiunge Mirco Omiccioli – abbiamo giocato con quattro under e con giocatori che ancora devono entrare nel pieno della condizione. Nonostante ciò ho visto qualcosa di buono, come Zaccardo. Questo 2007 ha giocato bene contro Nodari, ma chiaramente davanti abbiamo fatto fatica, Sabattini ha trovato difficoltà, Moschella non era nel suo ruolo, e poi mancava pure Nicola Palazzi, uno che è bravo nel dettare l’ultimo passaggio". Il tecnico granata non lo dice apertamente, ma questa squadra non può prescindere dalla presenza in attacco di Gucci e Sartori, i due grandi assenti di domenica contro la Nuova Real Metauro. L’Alma sembra essere costruita per loro e dunque non si potrà sapere il suo effettivo valore fin quando Gucci e Sartori non scenderanno in campo. Nell’attesa bisognerà stringere i denti e "fare punti ad ogni costo per aumentare il distacco", sentenzia mister Omiccioli. Domenica poi all’epilogo sul campo è seguito uno strascico sui gradoni della Curva con screzi reciproci da parte dei due gruppi di tifosi organizzati. Uno spettacolo non proprio bello a vedersi, specie se alle parole si fanno seguire le mani, in metto contrasto con la bella cornice di pubblico che si è vista al Mancini e con la correttezza delle due squadre in campo.

s.c.