Alma Fano, risultati altalenanti e assenze in attacco. Il ds Canestrari: "Niente panico. Aspettiamo solo Gucci e Sartori»

Aspettando Gucci e compagni. In casa granata si preferisce guardare maggiormente ai problemi interni piuttosto che a quanto succede fuori. La classifica vede già avversari come il Lunano decisi a prendere il largo, ma i vertici del club di via Toscanini sono concentrati sulle questioni di casa nostra. Ogni giudizio, attualmente, non può prescindere dalle assenze pesanti che condizionano il rendimento e i risultati della squadra. Questo deve essere chiaro. Concetto che è stato ribadito anche dal direttore sportivo Roberto Canestrari: "Siamo in una situazione di emergenza e le cose non si cambiano dalla sera alla mattina. I due attaccanti su cui contavamo non poco perché in questa categoria sono un lusso, non ci sono. Quello che riescono a dare nel loro ruolo dal punto di vista calcistico e anche quello che possono trasmettere ai compagni in fatto di serenità e tranquillità sono due cose che possono cambiare il volto della squadra".

Dopo la brutta prestazione di Castelferretti, tutti a Fano si aspettavano un ritorno alla vittoria dell’Alma contro la Nuova Real Metauro e così il pareggio ha fatto storcere la bocca a diversi. "È un pareggio digerito male – certifica il direttore sportivo Roberto Canestrari – perché, purtroppo, questi sono punti persi, lo sappiamo bene però non dobbiamo lasciarci condizionare e farci prendere dalla fretta o peggio ancora dalla paura. Rischieremmo solo di sbagliare ulteriormente". Meglio dunque vedere cosa succede con il rientro di Gucci e di Sartori. Il primo si è da poco aggregato al gruppo, "e dunque avrà ancora bisogno di tempo, ma glielo avevamo detto che lo avremmo aspettato", chiosa Canestrari, il secondo dovrebbe saltare la prossima trasferta di Moie e poi rientrare per cui c’è da attendere ancora un po’". Tutti si augurano che non sia ancora per molto tempo. Auspicio condiviso dalla stesso diesse fanese: "Speriamo che questa situazione di emergenza termini al più presto e che si possa giocare con quella squadra che tutti avevamo in mente. Dispiace perché volevamo una partenza diversa, sia per quelle persone che ci hanno dato fiducia, sia per la tanta gente che viene al campo a sostenerci. L’obiettivo di vincere il campionato però non cambia". E a chi invoca un difensore o un attaccante il direttore sportivo Canestrari risponde: "Dobbiamo ragionare a mente fredda per non rischiare di commettere errori. Bisogna avere coraggio e ancora un po’ di pazienza, poi potremo ricominciare il nostro vero campionato".

sil.cla.