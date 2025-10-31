Alma Fano. Sartori: "Questa maglia dà adrenalina»

L’Alma si prepara al match di domenica al Mancini (ore 14,30) contro la Pergolese, con l’obiettivo di tornare a vincere dopo il pareggio di Montemarciano per qualche errore di troppo sotto porta. Mister Omiccioli in Coppa Italia ha preferito far giocare i giovani a San Costanzo con ottimi risultati, mentre i titolari hanno svolto regolamente la seduta di allenamento. L’unico da monitorare da parte dello staff medico è Sabattini alle prese con un fastidio ai flessori.

Intanto a poco più di dieci anni dal suo primo arrivo a Fano, Matteo Sartori (foto) ricorda gli inizi dell’avventura con la maglia granata. "Quella volta è stato un anno e mezzo bello ed entusiasmante – dice – ho conosciuto la gente di Fano, il pubblico. Mi hanno trasmesso quella voglia di dare tutto in campo, mi hanno fatto sentire davvero un giocatore e oggi, che siamo in Promozione, quando scendo in campo con la maglia del Fano mi sembra di essere come quella volta, un giocatore vero pronto a dare tutto per questi colori".

Tifosi. Biglietti acquistabili ai botteghini dello stadio domenica prima della partita: Curva 5 euro, Tribuna 10, Tribuna Centrale 20.

s.c.