Alma, i pronostici dell’ex Morganti: "Sarà una partita davvero tosta"

Gabriele Morganti, ex allenatore di Chieti e Fano, esprime il suo parere sulla sfida di domenica: "Chieti per me è come se fosse una seconda casa, io ci ho giocato quattro anni vincendo anche un campionato e in seguito sono tornato da allenatore ed ho ottenuto anche da mister una promozione, e per questo c’è sempre un po’ di nero verde dentro di me. Ho guidato poi l’Alma Juventus Fano per due stagioni e sono stato molto bene. Il Chieti sta facendo per il momento un grandissimo campionato, hanno preso solamente un gol e sfruttano al massimo le occasioni che hanno e in un campionato così difficile è molto positivo. Il Fano era partito con tanti problemi societari, e faccio i complimenti all’ambiente, all’allenatore e ai giocatori che se avessero avuto anche i tre punti in più tolti con la sconfitta a tavolino la classifica sarebbe migliore; stanno facendo comunque molto bene per le difficoltà che hanno avuto. Mi aspetto una gara molto molto tosta".

Che gara sarà? "So che in ogni reparto ci sono giocatori importanti e mi aspetto una partita di buon livello, e so che in questi momenti a Chieti c’è un grande entusiasmo e questo posso assicurare che aiuta molto la squadra in questo momento. Tutte e due sono compagini che cercano principalmente di non dare spazio agli avversari e poi di sfruttare le occasioni che capitano. In questo momento Chieti e Fano hanno fatto molto bene, e sarà una partita con due squadre che non daranno spazi e non faciliteranno il gioco degli avversari". Partitella in famiglia per l’Alma Juventus Fano con mister Scorsini che potrebbe confermare l’undici visto contro il Matese. Il 3-5-2 titolare formato da Viscovo tra i pali, Mancini, Tomassini, Riggioni in difesa, Zammarchi, Zanni, Urbinati, Gonzales e Roberti a centrocampo con Cardinali e Tenkorang in attacco hanno sfidato Bellucci, Badan, Brunetti, Antonioni, Malshi, Cannavaro, Zingaretti, Saponaro, Mattioli, Serfilippi e Padovani. Ancora ai box Serges, Allegrucci, Pensalfini e Guerrieri. Biglietti. Sono stati venduti 8 biglietti. La prevendita per il settore ospite sarà attiva fino alle 19,30 di sabato 28 ottobre al costo di otto euro più uno di prevendita, mentre i ridotti per under 16, over 70, donne e disabili con percentuale inferiore al 100% avranno un prezzo di quattro euro più uno di prevendita. Tagliando gratuito per under 10 e disabili al 100%. Sarà possibile acquistare i biglietti on line sul sito internet https:www.ciaotickets.comitbigliettichieti-alma-juventus-fano-calcio e in tutte le rivendite Ciaotickets d’Italia.