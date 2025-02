Alma I tifosi: "Avanti con il salvataggio"

L’annuncio della vendita dell’Alma da parte di Salvatore Guida all’imprenditore fanese Carmelo Cogliandro ha infervorato l’ambiente calcistico fanese con i tifosi in prima linea. C’è chi è entusiasta, chi è prudente, ma la prima impressione è che questa operazione di ritorno dell’Alma nelle mani dei fanesi possa trovare unanimità di consensi da parte del tifo organizzato, vale a dire dei tifosi della Curva. I Panthers già la notte scorsa hanno steso uno striscione proprio all’interno dello stadio "Mancini" con la scritta "Avanti Carmelo (Cogliandro, ndr), tutti uniti per l’Alma" a testimoniare la loro adesione per un obiettivo, quello di salvare l’Alma Juventus Fano dalla sua scomparsa in modo unitario. Francesco Baldarelli, "Baldo" degli Ultras, sottolinea come "finalmente sia stato fatto qualcosa di positivo. Cogliandro è una persona splendida che ha già fatto tanto battaglie per l’Alma, per cui speriamo che qualcuno lo aiuti". L’unità delle tifoseria sembra adesso molto vicina. Anche da altre parti arrivano incoraggiamenti.

Francesco Panaroni, consigliere comunale 5Stelle e tifoso del Club Forza Alma, esprime gratitudine nei confronti di Cogliandro "che da appassionato ha deciso di ripetere il passo per far sì che non finiscano i 119 anni di storia dell’Alma. Sono sempre stato vicino all’Alma sia come tifoso che come amministratore, e sono felice di aver messo più volte la mia faccia per Cogliandro. Anche nei confronti dell’Amministrazione comunale perché è una persona seria e stimata. Ora occorre l’aiuto della Fano sportiva ed imprenditoriale, in un clima di collaborazione tra tutti. Tifosi, imprenditori, Comune ed altre realtà calcistiche cittadine. L’aquila granata deve tornare a volare nelle categorie che le competono". Nominato dal giudice "custode delle quote" della società granata, Cogliandro ha già incontrato la squadra e lo staff a Cattolica col proposito di dare continuità all’attività agonista fornendo le necessarie garanzie ai giocatori. Per tornare invece al "Mancini" si parlerà col Comune. Restando sul fronte organizzativo, il nuovo patron potrebbe essere affiancato da Omar Manuelli e Tommaso Bernabei, mentre per gli aspetti finanziari Cogliandro ha avviato una serie di incontri con alcuni imprenditori fanesi che potrebbero affiancarlo già in questa prima fase. In attesa di chiudere tutto entro il 10 marzo prossimo: "Con Mario Russo non credo ci siano problemi. Anche questa volta ha dato la sua massima disponibilità all’operazione e lo ringrazio. È stata una ulteriore dimostrazione dell’affetto che ha nei confronti dell’Alma".

Silvano Clappis