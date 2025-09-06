Alma, inizia l’avventura: Ostra primo ostacolo

Al comunale di Pianello di Ostra, l’Alma Fano inizia questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15,30, prezzo del biglietto 10 euro per il settore ospiti acquistabile direttamente al botteghino) il suo campionato di Promozione affrontando la squadra di casa, l’Ostra Calcio neopromossa dalla Prima Categoria. Per questo primo turno mister Omiccioli è alle prese con buone e cattive notizie dal campo.

Quelle buone riguardano i sicuri rientri dei centrocampisti Mattioli (assente in Coppa contro il Villa San Martino) e Pierpaoli (che ha saltato le ultime tre partite) e soprattutto il recupero di Andrea Omiccioli che non ha ancora mai giocato dall’inizio di questa stagione. Il ritorno del regista e capitano della formazione granata darà modo al tecnico fanese di sistemare il centrocampo che potrà così contare su un regista arretrato, Omiccioli appunto, e un trequartista, Nicola Palazzi, a ridosso delle punte che dovrebbero essere Sabattini e Sartori.

Niente da fare quindi – e qui cominciano le dolenti note – per Gucci che non sarebbe ancora pronto per affrontare una partita e per altri quattro elementi che tra malattie e squalifiche sono costretti a saltare il match. Si tratta di Incerti e Giacomelli, i quali dovranno scontare una giornata di squalifica rimediata, il primo, lo scorso anno in Terza Categoria e il secondo con la maglia del Sant’Orso e di Saponaro e Arpaia entrambi alle prese con un fastidioso mal di gola. Difficile per questi ultimi due un loro impiego, forse la panchina, più sicuramente la tribuna.

La contemporanea assenza di tre difensori (Saponaro, Incerti e Giacomelli) ha messo un po’ in ambasce mister Omiccioli che dovrà rivedere tutto l’assetto difensivo della difesa a quattro: sicuri al momento sono le maglie di Scarlatti terzino destro e di Fontana centrale; per l’altro ruolo di centrale una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’arretramento proprio del rientrante Mattioli, mentre sulla fascia sinistra si giocherebbero il posto Cecchini e Di Letizia, con il primo, forse, in vantaggio sul secondo. In porta dovrebbe tornare Santini.

Confronto inedito quello tra Ostra Calcio e Alma Fano, che i granata dovranno prendere con le molle: anche se neo promossi, i gialloblu guidati da Umberto De Filippi nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia hanno liquidato la Pergolese con un perentorio 3-1. Previsti circa 200 tifosi fanesi al seguito.

sil.cla.