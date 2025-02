Alma Juve, il dirigente chiama il Consorzio e chiede al Comune lo stadio "Mancini». Cogliandro: "Oggi l’incontro con Petrucci»

L’Alma Juventus continua purtroppo a perdere sul campo, ma spera di vincere la partita più importante, quella per la sopravvivenza. Seppur tra mille difficoltà, l’imprenditore di origini brindisine Carmelo Cogliandro, custode delle quote della società per decisione del Tribunale di Pesaro, sta intessendo una serie di rapporti con la città per cercare di garantire la prosecuzione dell’attività sportiva. Dopo aver ricevuto le prime risposte positive da parte di alcuni fanesi – uno di questi dovrebbe essere Gino Bartolucci della Cooperativa Tre Ponti – Cogliandro spera di avere altrettanta attenzione da parte di Comune e Consorzio Fano Sport. Come annunciato dallo stesso Cogliandro è imminente l’incontro con Paolo Petrucci, presidente del Consorzio. "Ci siamo già sentiti per telefono – conferma – e dovremo vederci oggi". L’argomento centrale è il sostegno finanziario che il club granata potrà avere da una entità che già nel calcio sostiene il progetto del Fano Calcio. Più delicata appare, invece, la questione con l’Amministrazione comunale per quanto riguarda la disponibilità dello stadio "Mancini". Il rappresentante dell’Alma Juventus ha chiesto al Comune, tramite una formale richiesta, la disponibilità dell’impianto sportivo per potervi giocare almeno le ultime gare interne del campionato di Eccellenza che ancora rimangono, a partire da quella di domenica prossima contro l’Urbino, e la Giunta è chiamata a dare una risposta. Non è escluso che questa avvenga nella giornata di oggi, visto che il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato di voler intervenire in prima persona sulla questione dell’Alma. La quale verrà definitivamente ceduta a Cogliando una volta che quest’ultimo avrà cancellato il pignoramento delle quote, versando i 15mila euro a Mario Russo che esattamente un anno fa la vendette a Guida. "I 15mila euro sono già pronti" ha garantito l’imprenditore fanese che si avvia così a diventare l’unico proprietario dello club granata.

s. c.