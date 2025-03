Alma Juventus. La Lega nega ai giocatori esclusi di potersi allenare con il Fano calcio

Il Fano Calcio aveva chiesto informalmente alla Lega Dilettanti di poter offrire la possibilità a quei ragazzi di Fano e dintorni che avevano giocato nell’Alma Juventus di poter continuare ad allenarsi fino al termine della stagione. Un gesto di grande solidarietà rivolto a quei ragazzi di Fano e dintorni, come Dedjon Malshi, Michele Saponaro, Matteo Biagioni, Andrea Mattioli, Francesco Marcattili, Nicola Rastelletti, Andrea Tommasino, Salvatore Di Guida, Daniel Rovinelli, che si erano pure rivolti nelle passate settimane all’Aic per ottenere almeno un risarcimento al loro impegno mostrato sul campo.

I regolamenti prevedono che i calciatori che hanno giocato nel girone di ritorno e si trovano svincolati d’ufficio in caso di estromissione della loro squadra – come è avvenuto per l’Alma Juventus – non possono essere tesserati per una nuova società, ma si pensava che almeno potessero continuare a svolgere l’attività sportiva, allenandosi con una formazione locale come poteva essere il Fano Calcio. Anche questa possibilità che era stata messa a disposizione della società granata a quegli ex atleti dell’Alma che lo avessero voluto è stata negata dalla Lega per cui se Malshi e compagni vorranno mantenersi in forma in vista della prossima stagione agonistica dovranno farlo per loro conto individualmente.

Sabato intanto il Fano Calcio affronterà il Corinaldo B al "Mancini" alle ore 16.

s. c.