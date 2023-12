Alma, obiettivo Avezzano. Obbligatorio far punti. Mercato in uscita a tutta

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista della gara contro l’Avezzano in programma domenica 17 dicembre alle 14,30 allo stadio ‘Mancini’, prima di chiudere il girone di andata mercoledì 20 dicembre con la trasferta di Monterondo. Fare punti è oramai un obbligo. Mercato in uscita in fermento per l’Alma Juventus Fano. L’attaccante James Tenkorang, che avrebbe rifiutato la proposta del Roma city, sembra sia vicino ad accasarsi al Livorno, quarto in classifica nel girone E di serie D, o addirittura alla Pro Sesto in serie C, anche se sono tante le squadre ad averlo nel loro mirino. Vicini all’addio anche i centrocampisti Sergio Gonzàlez e Andrea Badan, mentre l’attaccante classe 2003 Mattia Cardinali, potrebbe scendere di categoria, dato che piace molto al tecnico del Tolentino, Matteo Possanzini. Se veramente dovessero esserci tutte queste partenze patron Russo dovrà necessariamente rinforzare la parte offensiva in primis, dato che l’ultimo arrivato, l’attaccante italo-maliano Boubacar Coulibaly, sta svolgendo sedute ridotte a causa di un problema muscolare. I tifosi e la piazza sperano che Ettore Padovani, di cui tutti hanno piena fiducia e stima, possa presto sbloccarsi in attesa di eventuali arrivi.

Rappresentativa Under 19. Grande soddisfazione in casa granata per difensore il classe 2005 Alessandro Mancini, convocato dalla Rappresentativa di Serie D, con cui è stato impegnato nel primo raduno stagionale al Centro di Preparazione Olimpica di Formia dall’11 al 13 dicembre, dove è stata disputata la gara amichevole con il Frosinone Primavera.

Biglietti. Sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara contro l’Avezzano presso i rivenditori autorizzati: Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè e Q8. Per gli ospiti abruzzesi sará possibile acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket al costo di 11,50 euro compreso il diritto di prevendita, mentre per i tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto dalle 12,30 alle 14,30 di domenica 17 dicembre.

Campo sportivo Militari. La Lega Salvini Premier, dopo l’interrogazione del Movimento 5 stelle, interviene sulla questione del campo sportivo dei militari: "La Lega Fano si unisce al sentimento di forte preoccupazione della tifoseria granata, circa il possibile ed imminente accordo tra la società Alma Juventus Fano 1906 e l’amministrazione comunale, per un progetto cofinanziato per la ristrutturazione del ‘campo sportivo dei militari’, da destinare all’uso dell’accademia granata Luciano Eusebi con una gestione ventennale. Vogliamo far notare che, nonostante le promesse fatte in questi anni, la gradinata dello stadio Mancini dichiarata inagibile nel 2018, poi in parte demolita, non è mai stata ristrutturata, e che le vecchie torri faro non sono state mai rimosse".

Lara Facchini