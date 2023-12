Alma, Tenkorang verso i saluti. Lo cercano ovunque, anche in C

L’Alma Juventus Fano riprende a lavorare in vista dello scontro di domenica contro l’Avezzano terzo in classifica. Continua ad allenarsi a parte Serges, che dovrebbe rientrare dopo la pausa natalizia, mentre il resto della rosa ha effettuato una seduta defaticante con corsa e parte atletica, con partitella finale a ranghi ridotti dei giocatori non entrati o subentrati durante la gara.

Potrebbe salutare a giorni l’attaccante James Tenkorang, attuale capocannoniere granata con ben quattro reti siglate su otto. Difficile che la società fanese lo lasci partire, visto il grande supporto che ha dato fino a questo momento, ma il giocatore ghanese ha diverse richieste, tra cui una società di serie C, come spiega il suo procuratore Paolo Soprani: "Tenkorang è un elemento importante per il Fano, però nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più sulla sua permanenza o meno in granata. Interessi ne ho avuti tanti per il ragazzo, piace a cinque o sei squadre, ma di definito non c’è ancora nulla. A stretto giro giorni sapremo dare certezze". La società granata continua comunque a guardarsi intorno per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di mister Cornacchini e risalire quanto prima la classifica. La trasferta vietata ai tifosi del Sora, e nella stessa giornata anche ai supporters aquilani e ascolani, non è stata digerita dalla curva granata: "Stanchi di ripetuti ed insensati divieti – spiegano i Panthers -, abbiamo dato durante la gara casalinga con il Sora un segnale di protesta restando in silenzio per dieci minuti dall’inizio della gara. Ricordiamo anche la nostra impossibilità di recarci mercoledi 29 novembre a Campobasso per la gara di Coppa Italia per presunta intemperanza di un inserviente molisano con l’arbitro a termine di Campobasso-Fossombrone. Oltre ogni colore, contro ogni abuso: trasferte libere!". I Panthers proseguono poi invitando la tifoseria alla gara contro l’Avezzano e alla cena: "Domenica ci aspetta un importante incontro casalingo contro l’Avezzano dove siamo certi che chi tiene a questi colori e questo gruppo, non mancherà! Ne approfittiamo nel frattempo per invitare la tifoseria fanese per la consueta serata natalizia a chiusura di questo impegnativo 2023".

Nuovo sponsor. L’Alma Juventus Fano è lieta di annunciare come partner ufficiale il ristorante ‘Al vecchio Doc’. La società ci tiene a ringraziare il proprietario del locale Emilio Ruta, che in occasione delle partite casalinghe accoglie e ospita a pranzo la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale.

Lara Facchini