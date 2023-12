Alma, urgono i rinforzi. Rivoluzione in attacco

Il Fano targato Cornacchini è deciso a voltare pagina. La situazione di classifica impone una inversione di rotta al più presto. Per farlo è necessario cambiare, magari anche i giocatori se è necessario. Sembra essere questa la strategia della società di via Toscanini che approfittando del mercato di dicembre ha già dato il via alle danze. Sono arrivati nello spazio di pochi giorni due nuovi giocatori, il difensore centrale Emanuele Dubaz e l’attaccante Boubacar Coulibaly, ma sulla lista della spesa potrebbero esserci altri nomi. D’altronde mister Cornacchini non ha fatto mistero di aspettarsi dal presidente Mario Russo qualche novità a stretto giro di posta. "Qualcuno deve arrivare davanti", ha sentenziato il tecnico fanese dopo il suo esordio in panchina.

E il mercato in entrata non può certamente fermarsi al solo nome di Coulibaly. Con una squadra che ha il problema del gol (8 reti in 15 gare, peggior attacco del girone) è assolutamente necessario trovare soluzioni diverse. Voci di corridoio parlano di un paio di altri giocatori in arrivo, sempre nel settore offensivo e ciò fa pensare al fatto che il Fano voglia privarsi di qualche giocatore offensivo là davanti. Il nome più gettonato è quello di James Tenkorang, che è poi quello che ha più mercato. Con 15 presenze e 4 reti, la 23enne punta ghanese ha l’appeal giusto per essere cercato da diverse società che avrebbero puntato gli occhi su di lui. Oltre al Livorno per lui si sarebbe fatta avanti l’Aglianese in Serie D, oppure in alternativa la Pro Sesto in Serie C, magari più avanti. La rivoluzione in attacco potrebbe non finire qui e interessare altri elementi come Mattia Cardinali e lo stesso Ettore Padovani. Cardinali, under 2004, piace molto al Tolentino che si sarebbe fatto avanti, ma nelle ultime ore un pensierino lo starebbe facendo pure la Maceratese. Domenica scorsa Cardinali è rimasto in panchina, segno evidente che Cornacchini gli ha preferito altri attaccanti per cercare di perforare la difesa del Sora. Non è neppure da escludere che lo sconvolgimento offensivo riguardi anche giocatori come Padovani, appunto, o Sergio Gonzalez questo ultimo richiesto dalla Vigor Senigallia che sembra avviarsi ad essere una "colonia fanese" visto che ha "soffiato" ultimamente Capezzani, Broso e Zammarchi. Sul fronte delle partenze, per far posto ai probabili nuovi arrivi, quelli che finora hanno giocato pochissimo. Cannavaro ha già ottenuto lo svincolo. Sugli scudi e sui taccuini degli osservatori anche il difensore granata Alessandro Mancini che è stato convocato per la rappresentativa Under 19 di Serie D in vista del Torneo di Viareggio. Gli azzurrini di Giannichedda sono stati sconfitti in amichevole per 2-0 dalla Primavera del Frosinone.

sil.cla.