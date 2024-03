Alò Arezzo, riprendi la corsa. Indiani cerca l’allungo playoff. Gaddini è l’arma in più con la Vis

di Andrea Lorentini

AREZZO

Sfruttare il fattore Comunale per blindare la salvezza e restare in piena corsa per un piazzamento playoff. Contro una Vis Pesaro in fase calante (un solo punto nelle ultime tre giornate) l’Arezzo insegue la terza vittoria consecutiva in casa che permetterebbe agli amaranto di valicare la fatidica quota 40. Spartiacque per affrontare la volata finale provando da alzare l’asticella delle ambiziosi che tradotto significa un posto nelle prime dieci e spareggi per la B. Alla vigilia della partita contro i marchigiani è rimasto in silenzio Paolo Indiani, ma ha parlato il dg Paolo Giovannini. La sfida alla Vis di questo pomeriggio è la prima di cinque gare interne (con solo tre trasferte) che il calendario propone da qui al 28 aprile. Un dato sottolineato proprio dal direttore generale. "In queste partite che giocheremo al Comunale potremo sfruttare il supporto e il sostegno della nostra curva e credo che per noi rappresenti un vantaggio perchè i ragazzi ci tengono a vincere quando giochiamo davanti al nostro pubblico per andare poi a festeggiare insieme sotto la sud". Giovannini analizza anche le tre gare esterne. "Saranno tre esami di maturità: Pineto e Lucchese sono ancora in corsa come noi per i playoff, mentre quella di Perugia sarà il derby per eccellenza". Indiani ha nascosto la squadra negli ultimi due giorni disputando sia l’allenamento di venerdì che la rifinitura di ieri a porte chiuse. Probabile però che in partenza possa riproporre un undici molto vicino a quello schierato contro l’Ancona. Al centro della difesa potrebbe rientrare Chiosa con Coccia e Donati terzini. In mediana scontato che venga riproposta la coppia Mawuli-Damiani mentre Guccione e Gaddini sono pronti a riprendere il loro posto Indisponibili Polvani ed Ekuban.

Sul turnover di Indiani, spesso criticato per questo, Giovannini dice la sua. "Le scelte dell’allenatore possono non trovare tutti concordi, ognuno ha la sua visione e opinione. Di sicuro, grazie a questa gestione, i ragazzi hanno ancora benzina nelle gambe per il finale di stagione e nessuno la pancia piena perchè sono tutti sulla corda". Il dg è ottimista per un posto playoff sia elevata. "La nostra non è una rosa costruita con un budget da primi posti, eppure siamo lì con tanti giovani e debuttanti in C, con un occhio sempre al minutaggio".