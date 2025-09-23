Alò Arezzo, torna a comandare. Bucchi punta sul turnover. Varela e Cianci in attacco

di Luca Amorosi

È diventato quasi un classico, ormai, Pianese-. Negli ultimi quindici anni, le due squadre si sono affrontate sedici volte nel complesso, otto delle quali in casa dei bianconeri. Il computo, in trasferta, è in perfetta parità: tre vittorie amaranto, due pareggi e tre successi dei padroni di casa. Dalla sua, l’ è reduce da due vittorie al Comunale di Piancastagnaio, l’ultima lo scorso 27 aprile, all’ultimo turno della passata stagione. In gol Chierico, Pattarello allo scadere e Coccia, che oggi gioca a maglie invertite ed è l’ex di turno al pari del centrale Masetti e dell’esterno, aretino, Cristian Sussi, in prestito ai bianconeri dal Pisa e che ha raccolto, in amaranto, 22 presenze nella tribolata stagione 20/21. È un ex anche il direttore bianconero Cangi, calciatore del Cavallino dal 2001 al 2004. C’era anche lui quando l’ conquistò l’ultima promozione in B, obiettivo da inseguire anche in questa stagione. Per non perdere punti preziosi per strada, quindi, la squadra di Bucchi oggi vuole tornare a prendersi l’intera posta, rimediando al passo falso contro il Guidonia.

La sfida odierna è un primo crocevia delicato, anche se siamo solo a inizio stagione: una strada è la reazione immediata, con una vittoria e una prova di carattere e mentalità a dimostrare che la sconfitta di quattro giorni fa è stato solo un incidente di percorso; l’altra è un secondo passo falso che potrebbe far perdere la vetta del girone, ma soprattutto qualche certezza, a una squadra che era partita in totale fiducia, vincendo le prime cinque gare ufficiali della stagione. Per Bucchi tante valutazioni nella scelta dell’undici titolare: ci sono ballottaggi in tutti i reparti, compreso in porta.

È possibile che si rivedano dal primo minuto Tito a sinistra, Mawuli in mezzo e Cianci al centro dell’attacco, ma potrebbe esserci una chance dall’inizio anche per Varela al posto di uno tra Pattarello e Tavernelli. Le rotazioni, infine, potrebbero coinvolgere anche Guccione, apparso appannato venerdì.

Le chiavi della mediana potrebbero essere affidate dunque a Iaccarino. Dall’altra parte, la Pianese di Birindelli si schiererà con il 3-5-2 che sta dando buoni frutti in questo avvio di campionato: i bianconeri, infatti, hanno subìto appena due gol, tutti in casa, e hanno perso una sola partita, proprio sull’Amiata contro il Carpi.