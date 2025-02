Alta Maremma e Sticciano ci riprovano. Nebbia permettendo, si gioca il recupero

Terzo tentativo per far disputare il match fra Alta Maremma e Sticciano. Dopo i due rinvii per nebbia, le due formazioni di Terza categoria ci riprovano.

Oggi alle 20.30, allo stadio "Fontani" di Roccastrada, si affrontano l’ Alta Maremma, seconda in classifica, e lo Sticciano per il recupero della gara che doveva disputarsi ad inizio gennaio. Un derby comunale che oppone due squadre con opposti obiettivi. L’Alta Maremma di Nello Franchi è secondo in classifica a meno quattro punti dalla capolista Alberese, ma con due partite da disputare. Lo Sticciano di Riccardo Papini invece gravita nelle zone basse della classifica, con un campionato comunque dignitoso nonostante le grandi difficoltà della rosa. Sulla carta i gialloneri di Franchi non dovrebbero avere problemi, ma si tratta comunque di un derby che sarà giocato in turno infrasettimanale, con le formazioni che potrebbero avere qualche defezione alla propria rosa. L’unica defezione gradita oggi, però, sarebbe quella della nebbia.