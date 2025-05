Alta Maremma supera Argentario e raggiunge il Siena in vetta alla Coppa Passalacqua

L’Alta Maremma batte di misura l’Argentario e agguanta il Siena in vetta al girone D della Coppa Passalacqua. Sfida però priva di sussulti e l’Alta Maremma prevale grazie a manovre scorrevoli, che sfruttano la vitalità di Camarà, grimaldello utile per raggiungere il successo. L’Argentario, specialmente nella prima frazione, si è mostrato inquieto e ha pagato questo atteggiamento con il rosso a Rossetti. Nella ripresa i ragazzi di mister Cardarelli hanno costruito situazioni propizie senza, comunque, riuscire a trovare il pari. Il cardine della gara dopo soli 9 minuti: Amoaful serve limpidamente Camarà, scatto imprendibile sulla sinistra, conclusione precisa, palla in rete.

La seconda frazione galleggia tra i tentativi di aggancio dell’Argentario e la volontà di firmare il raddoppio dell’Alta Maremma, ma il risultato non cambia.

ALTA MAREMMA: Musetti, Khribech, Manfrin (49’ st Pieri), Amoaful, Cerreti, Marino (30’ st Cipriani), Prianti (13’ st Carta), Hladchenko, Soua (36’ st El Kharraz), Pelacani (46’ st Piatto), Camarà. A disposizione: Borta, Emini, Regoli, Rossi.

ARGENTARIO: Sabatini, Schiano (33’ st Rosi), Rossetti, Talpes (11’ st Dulcamara), Amato, La Mantia (31’ Giovani), Principi (46’ st Coppola), Ruggieri, Cruciani (48’ st Bausani), Accolla, Gabrielli. A disposizione: Baffigi, Dubbiosi, Pallini.

Rete: 9’ Camarà