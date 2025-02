"Alti e bassi, cresceremo"

Nel girone A l’Avis Sassocorvaro è rimasto da solo a guidare la classifica generale. Staccata di 3 punti l’Olympia Macerata Feltria e di 15 il Casinina. Fanalino di coda il Montelabbate.

I numeri. Sei le vittorie registrate nell’ultimo weekend (3 casalinghe). L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (38 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (13 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (43). Sabato il Macerata Feltria ha perso per la prima volta in questa stagione e la Santangiolese ha vinto la sua prima gara del campionato 2024-25. L’unica squadra imbattuta è quella dell’Avis Sassocorvaro.

Il commento è dell’allenatore della Frontonese Marco Gettaione vincitore sabato scorso contro il Montelabbate. "Girone molto competitivo e difficile – dice Gettaione – con squadre organizzate e composte da individualità importanti. Il Sassocorvaro e il Macerata Feltria hanno un grande vantaggio sulle inseguitrici e credo che si giocheranno la vittoria del campionato fino all’ultima giornata. Seguono compagini forti come Casinina e Tavoleto che proveranno a rientrare nella griglia dei playoff. Dietro quest’ultime ci sono una decina di squadre che navigano in acque tranquille e per finire le ultime 3 posizioni, dove c’è anche il mio Frontone, che stanno giocando per mantenere la Categoria. Per quanto riguarda la mia squadra, finora abbiamo vissuto alti e bassi che ci hanno messo in una non bella posizione di classifica, sicuramente venderemo cara la pelle fino al fischio finale dell’ultima giornata sperando di trovare il primo possibile la necessaria continuità di risultati che ci dia la possibilità di giocarci la salvezza. Ho la fortuna di affrontare questa sfida con un gruppo stupendo di calciatori e dirigenti".

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 10 gol: Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Turchi (Avis Sassocorvaro). 7 reti: Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Diego Sanchini (Ca Gallo), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria) e Alhadji Niang (Tavoleto). 6 reti: Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Francesco Stella (Carpegna) e Klaudio Likaxhiu (Montelabbate). Seguono 8 calciatori con 5 gol a testa.

Nel girone B la classifica nei quartieri alti è molto diversa, qui nell’arco di 8 punti ci sono ben 8 compagini. Quindi è facile pronosticare che sarà battaglia tra più squadre fino alla fine. In vetta c’è Il Marotta Maroso Mondolfo con 2 punti in più del Cuccurano e 4 sul Villa Ceccolini e il Della Rovere.

I numeri. Ben 7 vittorie, tutte casalinghe, hanno caratterizzato l’ultimo fine settimana. Più gol di tutti gli ha segnati il Della Rovere (34), club che ha anche la difesa meno perforata del girone (13), L’Hellas Pesaro è invece il team che ha subito più reti (44).

I bomber. 12 reti: Omar Elkheir (Della Rovere), Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo) e Andrea Battisti (Fortuna Fano). 10 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli). 9 reti: Antonio Tedesco (A.River Urbinelli) e Mattia Campanelli (A. River Urbinelli). 8 reti: Manuel Tonucci (Villa Ceccolini) e Matteo Barbaresi (Della Rovere). 7 reti: Ardit Basha (Arzilla). 6 reti: Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio) e Giacomo Federici (Maroso Mondolfo). Seguono con 5 reti a testa 8 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1) Marfoglia (Villa Ceccolini), 2) Ricci (Fortuna Fano), 3)Pennesi (Santangiolese), 4)Menga (Sassocorvaro), 5)Ferri (Casinina), 6)Giombetti (Frontonese), 7)Sartini (Pontesasso), 8)Rocco (Vadese), 9) Mensà (Cuccurano), 10) Barbaresi (Della Rovere), 11)Sanchini D. (Ca Gallo). All.Vecchietti (Ca Gallo). Amedeo Pisciolini