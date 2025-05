Altopascio batte Pistoiese 2-1: arancioni in semifinale contro Ravenna

ALTOPASCIO2PISTOIESE1

ALTOPASCIO (4-3-1-2) Pierallini; Sichi (dal 32’ st Bartelloni), Biagioni (dal 25’ st Negro), Meucci, Zanon (dal 19’ st Bruzzo); Lombardo, Bernardini, Atzeni (dal 19’ st Ivani); Rinaldini (dal 32’ st Barsi); Motti, Andolfi. A disp. Azioni, Belluomini, Carcani, Grossi. All. Venturi

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Accardi, Mazzei, Bertolo; Diodato (dal 25’ st Stickler), Basanisi (dal 22’ st Greselin), Maldonado, Boccia (dal 11’ st Grilli), Kharmoud (dal 40’ st Giometti); Simeri (dal 11’ st Sparacello), Pinzauti. A disp. Mosti, Donida, Maloku, Polvani. All. Villa

ARBITRO Vincenzi di Bologna

MARCATORI Biagioni al 16’ pt, Meucci al 46’ pt, Mazzei al 27’ st

NOTE Espulsi Maldonado al 2’ st, Mazzei al 44’ st, Bruzzo al 47’ st

ALTOPASCIOSi chiude con una sconfitta la stagione regolare della Pistoiese, che affonda 2-1 contro il Tau Altopascio e viene condannata alla quinta posizione in classifica, che significa affrontare il Ravenna nella semifinale in programma tra sei giorni al ‘Benelli’. Mettendo da parte per un momento il tema playoff, ciò che fa preoccupare è che la squadra arancione ha incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite ed ha subito, per un oltre un’ora di gioco, le offensive del Tau senza reagire in alcun modo. Bertolo e compagni sono apparsi decisamente sotto tono e in debito d’ossigeno, oltre che idee con e senza pallone. Da salvare c’è la reazione avuta dopo l’espulsione di Maldonado a inizio a ripresa, che ha lasciato la Pistoiese in inferiorità numerica. Paradossalmente, gli arancioni hanno giocato meglio in dieci contro undici, riaprendo la partita a metà del secondo tempo e cercando con più insistenza la rete del pari che sarebbe valsa il quarto posto.

La cronaca. lI primo squillo è di Boccia, che al 3’ spaventa Pierallini con un colpo di testa: sarà l’unica sortita offensiva della Pistoiese nei 45’ iniziali. Al 16’ gli amaranto vanno in vantaggio con l’ex di turno Biagioni, che di testa batte Cecchini. Nel finale di frazione Andolfi manca il bis, ma ci pensa comunque Meucci a fare 2-0, ancora di testa, ancora su un cross dalla fascia. Il secondo tempo si apre con la doppia ammonizione rimediata da Maldonado, che lascia i suoi in dieci ma paradossalmente fa scoccare la scintilla nella squadra arancione. Al 27’ Greselin si mette in proprio e chiama agli straordinari Pierallini, sul corner che ne deriva Mazzei firma il 2-1 di testa. Nel finale la Pistoiese si sbilancia concedendo agli amaranto praterie per i contropiedi e su uno di questi Mazzei viene espulso, lasciando la propria squadra in nove e ponendo fine alle speranze di rimonta.

Michele Flori