Altra doccia fredda in casa per il Poggibonsi. Prato prima pareggia, poi arriva il sorpasso

POGGIBONSI

1

PRATO

2

POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Borri F., Borri L. (81’ Corcione), Borghi, Nobile (69’ Sinatra), Gonzi, Ndiaye (61’ Kean), Corzani (81’ Shenaj), Ponticelli (65’ Di Martino); Skerma, Ciacci. A disposizione: Baracco, El Dib, Boduri, Pratesi. Allenatore: Barontini.

PRATO (3-5-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari (72’ Drapelli), Zanon (69’ D’Orsi), Cela (65’ Atzeni), Lattarulo, Greselin; Rossetti (78’ Verde), Claudio Gioè (83’ Rinaldini). A disposizione: Furghieri, Iacoponi, Limberti, Rinaldini, Mencagli. Allenatore: Venturi.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Reti: 17’ Gonzi, 27’ Cela, 57’ Gioè.

POGGIBONSI – Non si sblocca il Poggibonsi. Dopo due pareggi era lecito attendersi la fine del digiuno di successi. O almeno un altro piccolo passo come sinonimo di fiducia per una squadra mai al completo per varie avversità. E in effetti i Leoni, opposti al Prato, centrano il vantaggio grazie a Gonzi, ma subiscono prima il pareggio e anche il sorpasso. Poggibonsi rimane in coda. Si fa apprezzare comunque la prova del team di Barontini, propositivo nel cercare di mettere a disagio i rivali di turno e in grado di distinguersi per l’1-0 e di emergere con il verdetto in bilico. Qualche disattenzione di troppo, sembra però tradire ancora i Leoni nei momenti clou. E di certo compagini come il Prato non si fanno pregare per approfittare degli eventi. Il Prato comincia con il piede sull’acceleratore e in un paio di occasioni mette a dura prova i riflessi di Bertini. Ma alla prima circostanza interessante, al 17’, Skerma si distingue per l’intelligente servizio a beneficio di Gonzi il cui fendente non dà scampo a Fantoni: 1-0. Gli ospiti, sostenuti da oltre 350 tifosi, creano i presupposti per il pareggio. Che arriva al 27’ sugli sviluppi di un corner originato da un alto retropassaggio di Ndiaye in direzione di Bertini. Il tiro dalla bandierina di Greselin, che esce piuttosto basso, sfila tra attaccanti e difensori fino a raggiungere Cela che da pochi passi insacca con facilità: 1-1 con la firma di un ex. Il Poggibonsi si riaffaccia in avanti e dopo le proteste per un presunto intervento da provvedimento pesante dei difensori lanieri (l’arbitro non ravvisa irregolarità) si giunge a un angolo di Gonzi con l’impatto aereo di Lorenzo Borri: sfera non di molto oltre la traversa. La ripresa si apre con Gonzi capace di impegnare severamente Fantoni. Che si ripete su Skerma qualche istante dopo. Nel momento migliore dei Leoni, ancora da un piazzato, la deviazione vincente di Gioè e per il cambio di direzione del match per il Prato: 1-2. La reazione del Poggibonsi si concretizza solo con un tentativo dalla distanza di Gonzi, tra i più attivi. Più vicino al tris il Prato: ancora protagonista Bertini, che si salva con l’ausilio della traversa.

Paolo Bartalini