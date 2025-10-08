Altra maxi squalifica per gli uomini di Cuccù. Mannaia su Stragapede: tre turni. Ha colpito un avversario al volto

Altra mano pesante del giudice sportivo sul Castelfidardo. Tre giornate di squalifica per Luca Stragapede, espulso domenica nel finale della sfida di Termoli, quando il punteggio vedeva avanti la formazione molisana per 2-1 (raggiunta pochi minuti dopo dal gol di Morais per il definitivo pareggio). Stragapede squalificato "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto". Due giornate invece per Denis Pesaresi della Vigor Senigallia. Ammenda di 500 euro invece al Termoli poiché "al termine della gara persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolgeva espressioni offensive e irriguardose nei confronti della terna". Insomma un’altra squalifica pesante per un Castelfidardo che proprio domenica in Molise aveva recuperato il difensore Paramatti dopo aver scontato tre turni di stop dopo l’espulsione di Teramo. Ora mister Cuccù dovrà fare a meno a centrocampo di Stragapede, sia domenica nella gara interna contro l’Atletico Ascoli che nelle successive contro San Marino e Ostia Mare. A proposito di Atletico Ascoli – reduce dalla prima vittoria in campionato con tre gol segnati sul campo del San Marino – la squadra sarà impegnata oggi in Coppa Italia di D. I bianconeri saranno attesi dalla trasferta di Foligno. Fischio d’inizio al ’Blasone’ alle 16.30 per i 32esimi di finale della competizione tricolore. Sarà gara unica, con rigori in caso di parità al termine dei 90’.