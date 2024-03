Altro big match per la Real Cerretese di Petroni. Il Montelupo chiede strada al Porta Romana

Da una versiliese all’altra. Da uno scontro diretto all’altro. Dopo aver battuto domenica scorsa il Viareggio, primo successo di questo 2024, oggi alle 15 la Real Cerretese è attesa nel girone A di Promozione dal Pietrasanta per un altro match ad alta quota. I padroni di casa sono reduci da 8 vittorie consecutive e 10 risultati utili di fila. Un cammino che ha permesso loro di risalire la china fino all’attuale 2° posto con 46 punti, appena 3 lunghezze sopra i ’medicei’, che proveranno anche a riscattare il ko di misura subito all’andata al Palatresi. Nel raggruppamento B, invece, trasferta sulla carta non certo proibitiva per il Montelupo che sempre alle 15 sarà di scena al Bozzi di Firenze contro il fanalino di coda Porta Romana. Gli arancioneri locali hanno infatti raccolto fin qui appena 7 punti con una sola vittoria all’attivo, giunta per altro in trasferta. Tra le mura amiche, poi, il Porta Romana non segna da 4 gare. Gli amaranto, al contrario, hanno subito un solo gol in questo 2024, in cui però hanno vinto solo 3 delle ultime 9 uscite. Mister Lucchesi sarà ancora alle prese con alcune squalifiche.

Si.Ci.