Altro passettino del Forte. Ma la capolista si allontana

Prima categoria. Continua la striscia positiva del Forte che adesso conta dieci risultati utili di fila, ma purtroppo il pari a reti bianche con la Folgor Marlia, squadra che ha la migliore difesa del torneo, porta a cinque lunghezze il distacco dalla capolista Marginone che invece ha avuto la meglio sul Corsanico ma il tecnico Luca Cagnoni è comunque soddisfatto: "Buona prova, peccato per il risultato finale ma onore anche all’avversario di giornata, ci ha concesso poco e noi non siamo stati precisi nelle occasioni avute, ci prendiamo il punto". Cade invece il Capezzano che interrompe il suo buon momento con il Capannori con una sconfitta pesante nelle proporzioni. "Approccio sbagliato, è questo che ha decretato la nostra fine, poi occasioni per rientrare ne abbiamo avute, su tutte il rigore fallito ma non si può scendere in campo così", questo lo sfogo amaro di Riccardo Coli.

Sconfitto ancora anche il Corsanico che non demerita sul campo della capolista ma non riesce a raccogliere, qualche rimpianto per le decisioni arbitrali. "Ottimo primo tempo poi un gol di loro in netto fuorigioco ha cambiato le carte in tavola, peccato non raccogliere dopo una prestazione del genere", così il tecnico Stefano Maffei. Sconfitta anche la Torrelaghese in casa contro l’Atletico Etruria.

Seconda categoria. Grande domenica per Massarosa e Sporting Camaiore che vincono e convincono con prestazioni degne di nota. Logica la soddisfazione dei due tecnici su ambo le sponde. "Ci voleva proprio, ottima prestazione e abbiamo sofferto il giusto", dice Misuri. Il collega Palmerini è ancora più raggiante: "Primo tempo di grande intensità, chiuso avanti per 4-1, da ripetere per sistemare la classifica il prima possibile". Ma non è da disprezzare nemmeno il pari raccolto dal Lido in casa con l’Atletico Carrara, l’obiettivo delle nostre è garantirsi il prima possibile la permanenza nella categoria e giornate come questa avvicinano di molto il traguardo.

