Altro turno infra-settimanale in Promozione. Zebre col Dicomano, blues con la Larcianese

Il campionato di Promozione torna in campo già oggi con il turno infrasettimanale valevole per la 26ª giornata (la nona del girone di ritorno). Saranno entrambe in casa Viareggio e Pietrasanta: le zebre alle ore 15 sul sintetico del Marco Polo Sports Center contro l’Alleanza Giovanile Dicomano (designata dall’Aia regionale una terna tutta pisana col fischietto Gianluca Noto e gli assistenti di linea Lorenzo Santaera e Niccolò Ferrini), i blues alle 17 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ contro la Larcianese (arbitrerà Francesco Castorina della sezione di Lucca, coadiuvato dai guardalinee Prashan Seneviratna di Pontedera e Marco Di Spigno di Livorno). Partite toste entrambe.

Qui Viareggio. I bianconeri devono riscattare subito la sconfitta patita domenica a Larciano. Mancherà ancora per squalifica il 2005 Matteo Santini (che sconta la 2ª delle 3 giornate rimediate) mentre c’è da capire se saranno impiegati i tre nazionali del beach soccer reduci dal Mondiale e rientrati a Viareggio solo ieri sera: Carpita fra i pali (dove Gianni Santini lo sta comunque ben sostituendo, al netto di qualche uscita a vuoto), Bertacca in difesa e Fazzini a centrocampo. Nel reparto arretrato fra l’altro sono in dubbio sia Benedini (per un risentimento muscolare) sia Benassi (per una distorsione al ginocchio). "Dobbiamo stare sereni – rassicura il tecnico Stefano Santini – nelle 3 partite giocate senza tre giocatori così importanti come Andrea, Luca e Tommaso avevamo programmato di riuscire a fare 6 punti… e li abbiamo fatti. Col Dicomano è un’altra sfida delicata per noi. A noi ci servono 7 vittorie su 11 gare che abbiamo a disposizione: dobbiamo centrarle il prima possibile. Siamo stati molto bravi a metterci in questa condizione di vantaggio in un campionato molto difficile e ora dobbiamo sfruttarla".

Qui Pietrasanta. Rilanciatasi fino all’attuale 3° posto (a -2 dalla Pontremolese seconda), la squadra di ’Beppe’ Della Bona vuole continuare a cavalcare entusiasmo e numeri del momento (viene da ben 6 successi di fila!). Ormai consolidato il modulo 3-5-2 dove dovrebbe essere ancora Da Prato-Ceciarini-Laucci la difesa a 3 (anche perché Genovali rientra a pelo dopo gli impegni con la Nazionale di beach soccer e bisogna vedere come sta). Dubbio a centrocampo dove può ritrovare una maglia dall’inizio Francesco Tosi. In attacco rientra Mengali dalla squalifica e farà coppia con Falorni. Le “quote“ under potrebbero essere Vaselli e Lorieri sugli esterni.