Amaranto al terzo ko di fila, per Baldolini passo in avanti. La Baldaccio ribalta il Foiano Zacchei, adesso è crisi vera

BALDACCIO

2

FOIANO

1

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (59’ Perfetti), Adreani, Mambrini, Bruschi G. (36’ Beretti), Giovagnini, Torzoni (60’ D’Aprile), Boriosi, Mercuri (73’ Sbardella), Autorità (92’ Tresa). All. Baldolini.

FOIANO: Lombardini, Bux (84’ Di Leo), Tenti, Bruschi P., Cacioppini, Bennati, Berneschi, Verdelli (87’ Costantini), Adami, Biagi, Nannini (70’ Mazzi). All. Zacchei.

Arbitro: Zmau di Prato.

Reti: 31’ Adami, 33’ Boriosi, 40’ Autorità.

ANGHIARI - Il derby infrasettimanale tra Baldaccio e Foiano ha offerto un buon spettacolo. Pronti via e subito locali pericolosi con Mercuri che ricevuto da Boriosi fa partire un bolide da fuori area che termina fuori alla sinistra di Lombardini di un niente. Ospiti pronti alla risposta con Biagi che dai 35 metri fa partire un gran conclusione sulla quale Vaccarecci compie un autentico miracolo. Al 31’ Foiano in vantaggio, azione confusa in area locale batti e ribatti palla sui piedi di Adami che non perdona. Neanche il tempo di metabolizzare il vantaggio che il Foiano subisce il pari: angolo di Mambrini e questa volta Boriosi, di testa, non perdona. Locali che prendono fiducia e al 40 siglano il sorpasso: Autorità appostato nei pressi del primo palo tocca di testa e infila Lombardini. Il Foiano rientra in campo e sfiora il pari, la Baldaccio passato il pericoloso attacca a testa bassa reclamando un penalty nel precupero e rischiando il gol del 2-2.