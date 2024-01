Amaranto secondi nella classifica speciale per la valorizzazione dei giovani del vivaio

Coniugare ottimi risultati, valorizzando i giovani è possibile. Un’ equazione non sempre soddisfatta, ma l’esempio del Tau è lampante. Ci sono anche giocatori di esperienza, certamente, ma ne sono stati lanciati tanti in questo girone di andata in "D". Quarto posto in classifica a quattro punti soltanto dalla prima è, senza dubbio, un risultato eccellente, cui se ne aggiunge un altro.

ll Dipartimento interregionale ha reso noto l’aggiornamento delle classifiche provvisorie di "Giovani D Valore", l’iniziativa che premia le società con maggior utilizzo di under, oltre la quota prevista dal regolamento. Il Tau si piazza al secondo posto, sempre su diciotto formazioni, in questa speciale graduatoria nel girone "E", dietro soltanto alla Sangiovannese che guida con 899 punti; Tau 844, Montevarchi 733. Il Ghiviborgo è settimo, con 475. Una curiosità, in questa classifica è ultimo il Real Forte Querceta, addirittura a zero. E anche nella classifica del campionato i versiliesi navigano nelle posizioni di coda (penultimi).

Per il Tau, invece, una lungimirante politica societaria – che favorisce e promuove l’utilizzo e la valorizzazione dei giovani provenienti dalla "cantera" amaranto – , sta portando in alto la squadra anche nella classifica ufficiale. Molti i campionati vinti a livello giovanile negli ultimi anni per il club del presidente Semplicioni. Il travaso in prima squadra dei vari Perillo, Quilici, Piccini, Bartelloni è il segreto.

Mas. Stef.