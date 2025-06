Amarcord Il meglio del calcio celebra Sacchi

Ci saranno anche Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto col Napoli; Adriano Galliani e Ariedo Braida, colonne del grande Milan di Berlusconi; Giovanni Galli, Massimo Agostini, Daniele Zoratto e Lorenzo Minotti, suoi fidatissimi interpreti. Ma saranno presenti anche Luca Baraldi, Alberto Zaccheroni e Diego Abatantuono. Tutti per Arrigo Sacchi.

L’appuntamento è per dopodomani, alle 21, nella splendida cornice della Rotonda 1° maggio di Milano Marittima, dove il Comune di Cervia ha organizzato la proiezione del film d’autore ‘La favola di un visionario’. Il docufilm – prodotto nel 2023, durata 1h e 25’, ingresso libero fino a esaurimento posti – è stato firmato dal regista Nevio Casadio, ed è un’opera intensa, che ripercorre la vita e la carriera del tecnico, attraverso immagini, voci, ricordi e riflessioni di tanti dei protagonisti della sua carriera, cominciata da giocatore del Fusignano.

A condurre la serata sarà Simona Ventura, che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante, tra passato e presente, dialogando con lo stesso Sacchi e raccontandone il percorso umano e professionale. Si tratta di un appuntamento pensato non solo per tifosi e passionati di calcio, ma anche per coloro che vogliono approfondire la carriera di un visionario – appunto – del calcio, partito da Fusignano per rivoluzionare la tattica del football. La proiezione del docufilm consentirà di rievocare la carriera di Sacchi fin dagli albori, trovando l’apice sulle panchine di Milan e nazionale. Si tratta di una occasione praticamente unica, vista la contemporanea presenza dei dirigenti che lo hanno accompagnato nel percorso milanista (l’amministratore delegato Galliani e il ds Braida), di alcuni degli atleti avuti al Parma e al Milan, ma anche di colleghi come Zaccheroni. Proprio il tecnico di Cesenatico è uno dei protagonisti dei contributi che caratterizzano la pellicola, assieme a tanti grandi ex calciatori come Gullit, Baresi, Costacurta, Ancelotti, Rijkaard, Boban e Albertini, oltre al maestro Riccardo Muti e ai tanti personaggi di Fusignano – come Italo Graziani – che hanno condiviso il dietro le quinte dei grandi successi.