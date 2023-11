Amarezza Indiani:: "Paghiamo troppo due ingenuità"

C’è amarezza nelle parole di Paolo Indiani (nella foto) nel post partita di Alessandria. Per la 14esima volta su 15 partite l’Arezzo ha subito gol. Quello delle reti incassate è ormai un difetto atavico che sta accompagnando gli amaranto da inizio campionato. "Paghiamo le ingenuità e non mi riferisco soltanto all’autogol di Masetti, ma ci metto anche l’ espulsione di Mawuli. Era già ammonito e bisogna evitare di prendere un secondo cartellino così - puntualizza il tecnico - Peccato perchè la squadra ha fatto una buona gara creando più volte i presupposti per pareggiare nonostante l’inferiorità numerica. Siamo partiti comandando il gioco avendo un buon impatto sulla gara. L’episodio dell’autorete ci ha un pò scombussolato". Una squadra che non riesce a trovare la giusta continuità di risultati e prestazioni "evidentemente questo è il nostro valore" taglia corto l’allenatore. In sala stampa si presenta anche Marco Chiosa. "Purtroppo non è andata come volevamo. E’ stata una partita strana: siamo partiti bene, poi l’autogol ci ha scosso ma abbiamo avuto occasioni per pareggiarla. Anche dopo l’espulsione siamo rimasti sempre in gara e nel finale abbiamo avuto delle situazioni che non abbiamo saputo concretizzare C’è delusione perchè volevamo confermarci dopo la vittoria di Fermo". Il difensore analizza la mancanza di continuità. "E’ un difetto che sta emergendo e credo che non dipenda da un solo fattore. Di sicuro dobbiamo leggere meglio alcuni momenti delle partite".