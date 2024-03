Amarezza Indiani:: "Troppe leggerezze in avvio di partita"

"Abbiamo iniziato male". Bastano queste parole di Paolo Indiani a sottolineare cosa non ha funzionato tra le varie cose negli oltre 100’ della sfida di Gubbio. "Loro erano sicuramente più aggressivi di noi - commenta il tecnico - abbiamo commesso troppi errori nella gestione della palla e su una di questa circostanze abbiamo anche preso gol. Poi ci siamo riorganizzati, abbiamo reagito". Una reazione che si è consumata nella ripresa dove il Gubbio ha manifestato forse i sintomi della stanchezza e il Cavallino ha effettuato varie sostituzioni ridisegnando il proprio undici in campo.

"Meritavamo almeno il pareggio - presegue Indiani nel suo commento nel post partita - il loro secondo gol nemmeno lo considero visto il minuto in cui è arrivato. Abbiamo avuto anche alcune buone occasioni, sfiorando il gol su palla inattiva. La prestazione soprattutto nella ripresa c’è stata".

Il rammarico è quindi per la fase iniziale dell’incontro. "Dispiace non aver saputo gestire certe fasi della partita, avremmo potuto almeno chiudere in pareggio il primo tempo e invece siamo tornati negli spogliatoi sotto di un gol. Il turn over? Abbiamo giocato martedì, come il Gubbio, e sia noi che loro abbiamo optato per vari avvicendamenti. Magari se ne poteva fare di meno o altri, sta di fatto che avendo giocato sabato e tornando in campo il martedì ho preferito puntare sulla freschezza e su quei calciatori che non avevano avuto spazio o che avevano giocato subentrando dalla panchina".