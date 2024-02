Amatori, ecco i play-off per l’A1. In 12 si contendono l’ultimo posto

Chiusa la regular season della Serie A2, ha preso forma la griglia dei play-off per conoscere la quarta squadra che raggiungerà Casenuove Gambassi, Strettoio Pub e 4 Mori nell’A1 2024-’25. Nel girone L si affronteranno Malmantile United, Massarella e Botteghe; nell’M Boccaccio, Brusciana e una tra Unione Valdelsa o Monterappoli; nell’N Martignana (seconda nel girone E per miglior coppa disciplina rispetto al Vinci), Valdorme e Pitti Shoes e nel girone O Sciano, Vinci e Catenese. La formula prevede gare di andata e ritorno con inizio l’8 marzo, con la vincente di ogni raggruppamento che si qualificherà alle semifinali. Contemporaneamente, in attesa di disputare la Coppa Uisp con le squadre di A1 classificate dal quinto al nono posto (al via il 5 aprile), i tre team già promossi si contenderanno in un triangolare la nuova Supercoppa Amatori. Sempre con inizio l’8 marzo, infine, le restanti squadre di A2 si giocheranno la Coppa Amatori. Ecco la composizione dei due gironi eliminatori: il P con San Pancrazio, Real Pavo Furiati, Mastromarco, Borgano, San Quirico, YBPD United e Team Arcogas; il Q con Spicchiese, Unione Valdelsa/Monterappoli, Molinese, Ortimino, Cambiano United, San Casciano e Ponte a Elsa.

Serie A1, girone A: Scalese-Limitese 3-0; Gavena-Vitolini 0-2; Ferruzza-Real Isola 1-2; Certaldo-Sovigliana 2-0; Corniola-Le Cerbaie e Piaggione Villanova-Castelnuovo rinviate. Classifica: Real Isola 45, Ferruzza 44; Gavena 42; Vitolini 37; Limitese, Le Cerbaie e Certaldo 20; Sovigliana 19; Castelnuovo 18; Scalese 12; Corniola 8; Piaggione Villanova 7.

Girone B: Cerreto Guidi-La Serra 0-0; Stabbia-Bassa 0-1; Casotti-Fibbiana 1-0; Casa Culturale-Rosselli rinviata; Balconevisi-Computer Gross 2-2; Montespertoli-Castelfiorentino 2-6. Classifica: Casa Culturale 47; Computer Gross 35, Castelfiorentino 34; Fibbiana 31; Bassa e Rosselli 30; Casotti 21; La Serra 15, Stabbia e Balconevisi 13; Montespertoli 12; Cerreto Guidi 11.

Serie A2, girone C: Sciano-Team Arcogas 2-1; Malmantile United-Brusciana 2-1; Pitti Shoes-Casenuove Gambassi 1-1; Borgano-San Pancrazio 1-4; Molinese-San Casciano 1-1. Classifica: Casenuove Gambassi 44; Malmantile United 39; Sciano 36; Brusciana 31; Pitti Shoes 28; San Pancrazio (-2) 26; Molinese (-1) 18; Borgano 10; San Casciano 9; Team Arcogas 5.

Girone D: Boccaccio-Catenese 3-0; Ponte a Elsa-Spicchiese 1-1; Ortimino-Strettoio Pub 0-2; Real Pavo Furiati-Massarella 2-3; Valdorme-San Quirico 1-0. Classifica: Strettoio Pub 47; Boccaccio 37; Valdorme 36; Massarella 27; Catenese 22; Spicchiese 19; Real Pavo Furiati 18; Ortimino 15; San Quirico 13; Ponte a Elsa 12.

Girone E: Martignana-Botteghe 1-3; Unione Valdelsa-4 Mori 3-0; Cambiano United-Vinci 1-2; Monterappoli-YBPD United ieri sera. Riposava: Mastromarco. Classifica: 4 Mori 34; Martignana e Vinci 29; Botteghe 26; Unione Valdelsa (-2) 23; Monterappoli 21; Mastromarco 18; Cambiano United 14; YBPD United 4.

Simone Cioni