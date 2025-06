Amatori Fosciandora trionfano nel campionato di IV Serie della Lega Aics

Gli Amatori Fosciandora, allenati da Michele Balestracci, con una giornata di anticipo, hanno vinto il campionato di IV Serie della Lega "Aics" di serie "B" e, a settembre, giocheranno nella serie "A" di IV serie della stessa Lega "Aics".

E’ stato un cammino eccezionale quello degli Amatori Fosciandora, con ben 17 vittorie su 23 incontri e una sola sconfitta, dopo una bella lotta contro la formazione dei Randagi Apuani. Capocannoniere della squadra è stato Diego Friz, ma tutto il gruppo ha contribuito a questo importante traguardo, guidato in panchina da Michele Balestracci. Un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Fosciandora e per il calcio amatoriale della Garfagnana.

La "rosa" della squadra garfagnina. Portieri: Riccardo Lupetti, Mirco Nardini; difensori: Davide Bacci, Gabriele Bechelli, Alessandro Buriani, Mirko Coiai, Vittorio Conti, Antonio Franchi, Manuel Innocenti, Nicola Onesti, Francesco Pedri, Stefano Riani, Luca Salotti, Simone Salotti, Tiziano Pennacchi, Nicolò Santini, Emanuele Turriani, Micheli; centrocampisti: Jacopo Angelini, Matteo Bacci, Michele Bergamini, Andrea Bernardi, Samuele Bergamini, Dario Bertoni, Antonio Bonacci, Roberto Bravi (capitano), Andrea Ferri, Diego Friz (capocannoniere), Vasco Rocchiccioli, Pasquale Troise; attaccanti: Giacomo Canini, Paolo Fiori, Matteo Lunardi, Luca Pocai, Francesco Toni.

Allenatore: Michele Balestracci; vice: Tiziano Pennacchi. Presidente: Pietro Salotti; dirigenti: Daniele Mariano Buriani, Alessia Carbonara, Gabriele Bechelli, Luca Salotti.

Classifica finale cannonieri: Friz 13 reti; Canini e Pocai 9; Fiori 8; Innocenti 7; Troise 5; Bravi 4; Santino e Toni 3; Franchi e Rocchiccioli 2; Bacci, M. Bergamini, S. Bergamini, Bertoni, Micheli e Turriani 1.

Dino Magistrelli