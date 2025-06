Amatori: i primi verdetti. Terrasanta e San Cassiano: kappao con eliminazione. Marola vola grazie a un incontenibile Bertucci (5 gol)

Penultima serata andata in scena per il Montagna Amatori: arrivano i primi verdetti, ed eccoli girone per girone. Partiamo dal girone A: sconfitte per Terrasanta e San Cassiano che sono state eliminate, mentre accedono ai quarti Baiso e Villa Minozzo. Il Marola ha superato per 5-1 il Terrasanta grazie ad un incontenibile Mattia Bertucci (foto): per lui 5 gol (un rigore). Per i locali sigillo di Fontana. Vince anche il Villa Minozzo per 2-1 sul San Cassiano grazie a Rossi e Coli, mentre per gli ospiti gol di Currà. La classifica: Baiso 9, Villa Minozzo 7, Marola 5, San Cassiano 1, Terrasanta 0.

Girone B: eliminate Gazze Canossa e Puianello, mentre passano ai quarti Casina, Montalto Donkeys e San Giovanni. Nettissima vittoria del Casina per 7-1 sulle Gazze: scatenato Briselli con un poker, poi reti di Campione, Zenevredi e Tabaku. Per le Gazze rigore di Arduini. Successo anche per il Montalto: 2-1 sul San Giovanni con Rossi e Stevani (per gli ospiti rigore di Valerio Bonini). La classifica: Casina 7, Montalto 7, San Giovanni 6, Puianello 3, Gazze Canossa 0.

Girone C: la Folese ha superato 1-0 (gol di Mordegan) l’Spqm Ciano. Folese ai quarti, tutto aperto il resto. Classifica: Folese 8, Felina 4, Spqm Ciano 3, Vetto 2, Levizzano 1.

In attesa di Vetto-Levizzano, ecco il programma di lunedì dell’ultimo turno dei tre gironi, che determinerà le ultime qualificate e il tabellone completo dei quarti. Girone A: a Baiso ore 20.15 Baiso-Villa Minozzo e ore 21.30 San Cassiano-Terrasanta. Riposo: Marola. Girone B: ore 21 Puianello-Casina (a Puianello) e ore 21.30 Gazze Canossa-Montalto (a Ciano). Riposa San Giovanni. Girone C: ore 21 Levizzano-Felina (a Levizzano) e ore 20.15 Spqm Ciano-Vetto (a Ciano). Riposa la Folese.

g.m.